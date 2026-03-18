Prvi dan na predčasno glasovanje 1,4 odstotka volilnih upravičencev

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah v DZ udeležilo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Pred štirimi leti se je predčasnega glasovanja prvi dan udeležilo 2,1 odstotka volilnih upravičencev.

Na tokratnih parlamentarnih volitvah je po podatkih s 6. marca vseh volilnih upravičencev 1.695.196.

Na parlamentarnih volitvah leta 2022 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 35.754 volivcev oziroma 2,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 pa je prvi dan predčasnega glasovanja volilo 11.713 volivcev oziroma 0,68 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Leta 2022 je drugi dan predčasnega glasovanja svoj glas izmed 1.695.766 volilnih upravičencev oddalo 48.455 volivcev oz 2,86 odstotka, tretji dan pa 45.941 volivcev oz. 2,7 odstotka volivcev. Skupaj je tako leta 2022 predčasno glasovalo 130.151 volivcev oz. 7,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na parlamentarnih volitvah leta 2018 pa se je izmed 1.712.667 volilnih upravičencev drugega dne predčasnega glasovanja udeležilo 20.588 volivcev oz. 1,2 odstotka, tretji dan pa 20.857 volivcev oz. 1,22 odstotka. Skupaj je tako na predčasnem glasovanju leta 2018 svoj glas oddalo 53.158 volivcev oz. 3,1 odstotka volilnih upravičencev, so še sporočili z DVK.