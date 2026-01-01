Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Kot prvi otrok v letu 2026 v Sloveniji je danes dve minuti čez polnoč zavekala deklica Sara v ljubljanski porodnišnici. Težka je 3120 gramov, so povedali za STA. Prvi deček v letošnjem letu se je medtem rodil ob 1.40 v Brežicah. Po navedbah tamkajšnjih babic za STA je težak 3300 gramov in dolg 54 centimetrov.

Slovenija se sicer že nekaj let sooča z upadanjem števila rojstev. Po zadnjih končnih podatkih Sursa se je leta 2024 rodilo 16.875 otrok, kar je najmanj doslej, na 1.000 prebivalcev pa le 7,9 otroka – najmanj od leta 1922. V povprečju se je rodilo 46 otrok na dan, ob koncih tedna pa skoraj deset manj. Pri imenih so starši pri dečkih prvič največkrat izbrali Mark, pri deklicah pa je znova na vrhu Ema. Podatke za leto 2025 bo Surs objavil 23. junija 2026.