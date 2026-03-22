Takole nasmejana sta na volišče prišla Janez Janša in njegova Urška (FOTO)

V Sloveniji danes potekajo volitve v Državni zbor (DZ), desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest. Nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri.

Anže Logar je ob oddaji glasu izrazil željo, da bi »Slovenija po volitvah stopila po poti sodelovanja, saj to državljani potrebujejo«. Preostanek volilnega dne bo preživel z družino v naravi, meni pa tudi, da bo volilna udeležba višja kot običajno, a nižja kot na prejšnjih volitvah. Pričakuje, da se bo gibala med 60 in 65 odstotki. Zgodnja je bila tudi Alenka Bratušek, ki je ob fotografiji oddaje svojega listka le skromno zapisala: »Oddala sem svoj glas, za svobodo in demokracijo«.

Svoj glas je že oddal tudi prvak SDS-a, Janez Janša, ki se je na volišče odpravil v spremstvu žene Urške Bačovnik Janša, s katero sta glasova oddala v skrinjico skupno in poskrbela za nekaj lepih fotografij. Svoj glas je že oddal tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Z družino bo dan preživel tudi Jernej Vrtovec, ki je volil v Komnu. »Kampanja je bila dolga, dalj časa smo bili odsotni. Imam tri hčerke, ki me zelo pogrešajo v teh mesecih. Tako da bom z družino, zelo sproščeno, zvečer pa v Ljubljani,« je povedal v izjavi medijem.

Glasovali tudi znani obrazi levega pola

Svoja lokalna volišča sta že obiskala tudi Luka Mesec in Asta Vrečko. »Danes vsi skupaj odločamo o tem, v kakšni Sloveniji se bomo jutri zbudili,« je dejal Mesec, ki žeii preostanek dneva do razglasitve počivati. Utrujen je, priznava. Vse državljanke in državljane je še enkrat pozval, naj se volitev udeležijo. Tokratne volitve namreč vidi kot prelomne.

Matjaž Han, ki je glasoval v Radečah, se je ob priliki zahvalil vsem strankinim kandidatom SD, ki so trdo delali na pripravah, že vnaprej pa tudi vsem protikandidatom. Tudi on namerava popoldne preživeti v družinskem krogu, pozdraviti pa bo poskušal tudi živce: »Me pa že zdaj boli trebuh in me bo verjetno še ves dan, ampak to je normalno,« je povedal v šali.