Prvi potniški vlak zapeljal po drugem tiru, na 27 kilometrov dolgi trasi kar 20 kilometrov predorov (FOTO)

Pet let po začetku gradnje je drugi železniški tir Divača–Koper prevozen. Okoli milijardo evrov vreden projekt poleg gospodarskih prinaša tudi okoljske in varnostne izboljšave. Z drugim tirom se bo zmogljivost proge povečala na 212 vlakov dnevno, kar bo omogočilo prevoz skoraj 37 milijonov ton tovora letno. To bo olajšalo poslovanje Luke Koper in povečalo konkurenčnost Slovenije kot logističnega stičišča. Da bi omogočili nadgradnjo proge drugega tira v dvotirno, je vlada junija 2017 sprejela tudi sklep za pripravo potrebnih podlag za širitev servisnih cevi. Državni zbor je oktobra 2024 sprejel novelo zakona o drugem tiru, ki poleg enotirne proge omogoča izvedbo še vzporednega levega tira. Dela naj bi stekla leta 2027, proga pa naj bi bila končana tri leta kasneje. Vse skupaj bo stalo dodatnih 400 milijonov evrov.

Ob gradnji so odkrili skoraj 100 kraških jam, ki so jih morali premagati s premostitvenimi objekti pod zemljo.

»Slavimo velik uspeh za celotno Slovenijo. Tiri so položeni in prevozni. Slavimo znanje in vztrajnost,« je včeraj po testni vožnji s prvim potniškim vlakom, na katerem so bili tudi predstavniki vlade, investitorja 2TDK in izvajalca, povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. »Krepimo gospodarstvo Evrope. Letos Slovenija vlaga 1,7 milijarde evrov, vsak evro iz evropskega denarja pa pomeni razvoj. Prejeli smo 389 milijonov evrov oziroma 35 odstotkov projekta,« je dodala med drugim.

212 vlakov bo dnevno zapeljalo po progi.

»Danes je fantastičen dan. Primorska vizija, okno v svet, ki ga imamo in ga moramo opremiti,« je temu dodal premier Robert Golob, ki je projekt označil za zgodbo slovenske strokovnosti in znanja. »Slovenska operativa je, ko je klecnil turški partner, vstopila in rešila projekt v roku in finančnih okvirjih,« je poudaril. Po njegovem je projekt tudi finančno učinkovit, saj smo »za isti denar dobili dve cevi«.

Velik inženirski dosežek

Projekt velja za velik inženirski dosežek, saj so graditelji v treh letih izkopali več kilometrov predorov kot skupaj po osamosvojitvi, po 20 letih so v Sloveniji zgradili viadukt po zahtevni prostokonzolni gradnji, gradili so globoke vodnjake v plazovitem območju. Kot je znano, je glavni izvajalec Kolektor CPG projekt zgradil s turškima partnerjema Yapi Merkezijem in Özaltinom v konzorciju. Gradbince sicer do popolnega zaključka čaka še nekaj dela, in sicer dokončanje servisne cevi T2, izvedba prečnikov, gradnja dodatno naročenih vodnjakov za stabilizacijo območja in preprečevanje drsenja v dolini Glinščice ter zaključek vseh elektroinstalacij, ki jih izvaja Kolektor Technologies.

Nova železniška proga Divača–Koper je dolga 27,1 kilometra, pri čemer približno 20 kilometrov trase poteka skozi predore. Med gradnjo so naleteli na 96 kraških jam in pojavov, zaradi česar so morali v šestih primerih celo v predorih zgraditi mostove, eden meri 46 metrov. V predorih so tirnice postavili na sodoben sistem na togi betonski podlagi, ki zagotavlja večjo stabilnost in skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Ob gradnji pa so zaradi varnostnih servisnih cevi pravzaprav že pripravili približno 61 odstotkov trase za prihodnji vzporedni tir. Projekt družbe 2TDK velja tudi za enega najbolj nadzorovanih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, saj ga spremljajo domače in evropske institucije.

Kot po maslu

Direktor družbe 2TDK Marko Brezigar, dober poznavalec investicij v železniško omrežje, ki je vrsto let vodil projekte tudi pri Slovenskih železnicah, dogodek označuje kot zgodovinski. »Takšni projekti se ne dogajajo pogosto, ne pri nas ne v Evropi,« je dejal. »Zame je bila vožnja zelo čustvena. Bil sem zraven od začetka projekta do prve vožnje. Mislim, da smo naredili nekaj posebnega, na kar smo ponosni,« je dejal včeraj, ko se je zapeljal po progi, ki je po njegovih besedah pravzaprav gorska: »Na kratki razdalji se s 430 metrov nadmorske višine spustimo na morsko gladino.«

Drugi tir je zgrajen. FOTO: Janez Tomažič

Gre za velik inženirski dosežek.

Gradbince do popolnega zaključka čaka še nekaj dela. FOTO: Blaž Samec

Slovesnost ob odprtju FOTO: Leon Vidic

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes od odprtju poudarja, da je bila nova povezava že dolgo nujna. »Drugi tir bi morali graditi že leta 2008 ali vsaj 2010. Že tedaj je proga dosegala 80-odstotno zasedenost in je bil drugi tir že takrat nujno potreben, če hočemo razvijati logistiko,« je dejal. Po Mesovih besedah je projekt ključen predvsem za razvoj Luke Koper in celotne logistične verige. Več kot polovica tovora, ki ga prepeljejo po slovenskih železnicah, je namreč povezana prav s koprskim pristaniščem. Nova proga naj bi poleg večjih kapacitet prinesla tudi razbremenitev cestnega prometa: »Dodatnih sto vlakov bo pomenilo 6000 tovornjakov na cestah manj. To je pa ogromna številka na dnevni bazi.« Obstoječa proga namreč omogoča dnevno prevoz kakih 90 vlakov. Nova proga pa bo torej omogočala vožnjo 212 vlakov dnevno.