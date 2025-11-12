Prvi slovenski »vohun« pri Trumpu: Mahnič: »Bravo, Joško«, Golob: »Določenih stvari se v javnosti ne govori«

Poročali smo že, da se je direktor Sove Joško Kladivnik srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ob robu delovnega obiska pri ameriški obveščevalni agenciji Cia.

Za STA na Sovi vsebine pogovorov niso želeli komentirati, prav tako so zavrnili komentar navedb, da je bil oče Melanie Trump, Viktor Knavs, prisoten tudi na srečanju Kadivnika s Trumpom. So pa kasneje dodali, da sta direktor Cie John L. Ratcliffe in direktor Sove Joško Kadivnik potrdila dobro sodelovanje med agencijama ter izmenjala ocene in mnenja o varnostno relevantnih vsebinah.

Mahnič vesel

Poslanec SDS Žan Mahnič je ob tem dejal, da je bil vesel, ko je videl sliko z obiska direktorja Sove na sprejemu pri Trumpu.

»Čestitke direktorju, predvsem pa Sovi za res pomemben dogodek, ki ni prišel sam od sebe, ampak je rezultat sodelovanja naših obveščevalcev v mednarodni izmenjavi ruskih vohunov. In me veseli, da za razliko od vlade vsaj Jožko Kadivnik in pa Sova držita zdravo linijo slovenske zunanje politike,« je dejal.

Golob zatrdil, da se določenih stvari v javnosti ne govori

Premier Robert Golob je na vprašanje o podrobnostih srečanja v Beli hiši dejal, da se določenih stvareh v javnosti ne govori. »Gre za zelo dobre odnose, ki jih ima naša obveščevalna služba z vsemi obveščevalnimi službami. Verjamem, da bodo ti odnosi samo še boljši in namen tega je povečana varnost slovenskih državljanov in nič drugega,« je še dodal.