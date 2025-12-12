Prvi v Sloveniji izvajajo spektakel z droni namesto ognjemetov (FOTO)

SKYDANCE

Podjetje Skydance je pridobilo dovoljenje za prirejanje svetlobnih šovov.

Več efekta za isti znesek, in to ob ekološki sprejemljivosti. Tako bi na kratko direktor in soustanovitelj novomeškega podjetja Skydance Jan Škufca, ki prvi v Sloveniji izvaja svetlobne šove z droni, poudaril prednost ponudbe podjetja. Jan in Matic Škufca sta brata, ki sta bila dlje aktivna na področju organizacije dogodkov in sta prepoznala tržno nišo ter torej prva začela ponujati alternativo pirotehničnim predstavam, ki so tudi v luči zelenega prehoda čedalje manj priljubljene. Če droni čedalje bolj prevzemajo primat na različnih področjih, tudi denimo vojaškem, ni presenečenje, da so ...