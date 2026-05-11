Prvi v Sloveniji: ta zdravstveni dom prejel prestižno nagrado

»Pacienti Zdravstvenega doma Radeče niso le prejemniki oskrbe, temveč tudi aktivni soustvarjalci, ki so se s skupnimi močmi lotili udejanjanja paradigme, po kateri niso v osredju hierarhični vzorci in odnosi, ampak prepletanje sodelujočih v enakopravno partnerstvo, s čimer glasovi uporabnikov postajajo del strateškega odločanja,« je ob nedavni podelitvi nagrade radeškemu zdravstvenemu domu v Portorožu za najboljše prakse v zdravstvu pri nas poudarila Vesna Bregar, predsednica Sveta zavoda in uporabnikov ZD Radeče. Nagrade za inovativne rešitve in izjemne dosežke so v organizaciji Planeta GV podelili že sedmič, radeški ZD pa je prejel nagrado v eni od štirih kategorij.

Zdravo mesto

Ocenjevalce je kot posebno inovativna in domiselna prepričala maskota dr. Srečka, seveda pa tudi številne druge dejavnosti in dosežki. Med zadnjimi izstopa poudarjanje celostnega pristopa, ki združuje preventivo, socializacijo, prehranjevalne navade, povezanost med stroko ter pacienti in podobno. »Jeziček na tehtnici se je prevesil na našo stran tudi zaradi uvedbe primera dobre prakse na področju oskrbe starejših in kronično bolnih, ki še ostajajo v domačem okolju. ZD Radeče je namreč prvi zdravstveni zavod pri nas, ki je nase prevzel izvajanje organizirane dejavnosti pomoči na domu, nato pa so mu sledili še nekateri drugi domovi po državi. Prav tako smo orali ledino z izdajo vodnika za aktivne paciente, ki je edinstven primer udejanjanja zdravstvene pismenosti. Ocenjevalci so prav tako z navdušenjem sprejeli pobudo našega sveta uporabnikov ZD Radeče, ki smo na primarni ravni ustanovili skupino prvih posredovalcev, aktivno pa smo sodelovali tudi pri podpisu listine Radeče, zdravo mesto ter pridobitvi certifikata občina po meri invalidov,« našteva Bregarjeva.

Med dosežki ZD Radeče izstopa poudarjanje celostnega pristopa. FOTO: ZD Radeče

Na sekundarni ravni zdravstvenega varstva je bila izbrana Splošna bolnišnica Novo mesto, njihov projekt elektronskega štetja uporabljenih kirurških gaz v operacijski dvorani ter poskusno uvedbo naprave SC Smart Cart pa je predstavil zdravnik specialist splošne kirurgije in travmatologije Zoran Preveden. Na terciarni ravni zdravstvenega varstva je nagrado prejel Onkološki inštitut Ljubljana za projekt PROMs, katerega idejo boljšega razumevanja potreb bolnikov je predstavila Aleksandra Grbič, nagrado v kategoriji sistemska raven zdravstvenega varstva pa si je prislužila Lekarniška zbornica Slovenije s projektom Uvedba brezšivne skrbi v slovenskem zdravstvenem sistemu za kakovost zdravstvene obravnave pri zdravljenju z zdravili in varno prehajanje med ravnmi zdravstvenega varstva, ki ga je predstavila Alenka Kovačič.