Prvi v Sloveniji tehtajo smeti že na vozilu: bodo položnice zaradi tehtanja smeti višje?

Komunala Kranj je svoj vozni park okrepila z novim smetarskim vozilom, prvim v Sloveniji, ki lahko posamezne zabojnike tehta kar med praznjenjem. V podjetju ob tem poudarjajo, da uvedba nove tehnologije za zdaj ne pomeni višjih cen za občane, ampak gre predvsem za pilotni projekt in boljši vpogled v količine odpadkov.

Novo vozilo mercedes-benz z nadgradnjo hrvaškega proizvajalca Tehnix omogoča tehtanje vsakega zabojnika neposredno na stresalniku. Ker imata vgrajeni tehtnici na dvojnem mehanizmu, lahko hkrati ločeno stehtata dva zabojnika. Vsak zabojnik ima tudi čip, prek katerega sistem prepozna vrsto zabojnika in uporabnika. V Komunali Kranj pravijo, da bodo zbrane podatke uporabljali predvsem za analize količin odpadkov po naseljih, ulicah in pri različnih vrstah uporabnikov ter za optimizacijo odvozov.

Pod objavo o novem vozilu pa so se hitro usuli tudi odzivi občanov

Nekatere skrbi, da tehtanje pomeni pripravo na višje položnice, drugi opozarjajo, da bi lahko tak sistem spodbudil odlaganje smeti v naravi. Spet tretji menijo, da bi bilo pravično, da vsak plača toliko, kolikor odpadkov dejansko ustvari. Med komentarji so se tako zvrstila vprašanja, ali bodo položnice res ostale enake, ali se bodo cene morda celo znižale pri napol praznih zabojnikih in ali bo tehtanje nekoč postalo praksa tudi drugod po Sloveniji.

»Se pravi, da bomo prešli na tehtanje smeti, in temu primerna bo položnica? Danes Kranj, jutri pa ostala Slovenija.«; »To ste nabavili zato, da boste pošiljal večje položnice. Zanima me, ali jih boste tudi znižali, če bo smetnjak napol prazen. Verjetno ne.«, »S svojim pristopom boste povzročili odlaganje smeti po mestu in v naravi. Pa seveda nihče ne bo kriv in na koncu boste presenečeni.«; »Ne bodite presenečeni če bodo znova smeti v naravi,« so le nekateri komentarji.

Tehnologija sicer sledi načelu »plačaj, kolikor odvržeš«, ki ga poudarjajo evropske in slovenske smernice ravnanja z odpadki. Trenutno je tovrstno tehtanje zakonsko predpisano le na Irskem. V Kranju mirijo, da gre trenutno le za eno vozilo od devetih, kolikor jih imajo vsak dan na terenu, zato ne uvajajo novega sistema obračunavanja. Pravijo, da jim bo projekt predvsem pomagal razumeti dejansko stanje na terenu in bolje načrtovati delo.

Prav zaradi vseh pomislekov smo vprašanja poslali na Komunalo Kranj. Njihove odgovore objavljamo v celoti.

Zakaj ste se za uvedbo tehtanja posameznih zabojnikov odločili prav zdaj, če takšno tehtanje v Sloveniji za zdaj ni zakonsko obvezno?

Izbira vozila s tehtalnim sistemom je bila strateška odločitev, ki sledi evropskim trendom in smernicam trajnostnega ravnanja z odpadki. Takšne tehnologije komunalnim podjetjem omogočajo natančnejši vpogled v količine zbranih odpadkov ter učinkovitejše načrtovanje procesov zbiranja in odvoza. Z uvedbo novega vozila zato postopoma uvajamo sodobnejši, podatkovno podprt pristop k upravljanju sistema ravnanja z odpadki.

Zakaj potrebujete prepoznavanje posameznega zabojnika in uporabnika?

Prepoznavanje zabojnikov prek čipov nam omogoča natančno digitalno vodenje evidenc. Na ta način lahko spremljamo dinamiko praznjenja zabojnikov, optimiziramo logistične poti ter hitreje rešujemo morebitne reklamacije uporabnikov. Sistem tako prispeva predvsem k boljši organizaciji dela in še večji kakovosti storitev.

Tehtnici, vgrajeni na dvojnem stresalnem mehanizmu, zagotavljata natančne podatke o količini odpadkov v posameznem zabojniku. FOTO: Komunala Kranj

Ali uvedba tega vozila pomeni tudi pripravo na prihodnji obračun po načelu »plačaj, kolikor odvržeš«, in kdaj bi lahko občani to občutili na položnicah?

Uvedba enega vozila s takšno tehnologijo ne pomeni prehoda na nov način obračuna, saj je način zaračunavanja storitev določen z veljavno zakonodajo in občinskimi odloki. Za morebitno uvedbo drugačnega sistema obračunavanja bi moral biti s takšno opremo opremljen celoten vozni park, poleg tega pa bi bile potrebne tudi spremembe lokalne in državne regulative.

V Komunali Kranj imamo trenutno na terenu vsak dan devet smetarskih vozil, zato bomo s tehtanjem na enem vozilu izvajali pilotni projekt. Podatki, ki jih bomo pridobili, nam bodo pomagali pri boljšem razumevanju količin odpadkov pri posameznih vrstah uporabnikov in nadaljnji optimizaciji sistema zbiranja.

Ali to pomeni, da v resnici že pripravljate teren za dražji ali drugačen obračun odvoza odpadkov za gospodinjstva?

Namen tega projekta ni podražitev storitev, temveč večja učinkovitost dela in boljši vpogled v dejansko stanje na terenu. V tem trenutku ne uvajamo nobenih sprememb pri zaračunavanju storitev. Tehnologija nam bo služila predvsem kot analitično orodje za izboljšanje načrtovanja in optimizacijo procesov.

Kako boste preprečili pomisleke občanov, da gre pri tehtanju in čipiranju zabojnikov za dodatno spremljanje posameznikov in njihovih navad?

Namen sistema ni spremljanje navad posameznikov, temveč zbiranje podatkov, ki nam pomagajo pri izboljšanju organizacije storitev. Podatki se obdelujejo v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in se uporabljajo izključno za potrebe izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.

Kakšne konkretne koristi naj bi ta naložba, vredna okoli 242 tisoč evrov, prinesla uporabnikom?

Najprej naj poudarimo, da je naložba 242.000 evrov celoten smetarski tovornjak, od tega tehtnici predstavljata 9.000 evrov. Uporabniki bodo imeli koristi od bolje optimiziranih in zanesljivih storitev, na zahtevo pa tudi vpogled v lastne podatke.

Vsak zabojnik ima vgrajen čip s podatki o vrsti zabojnika in uporabniku. FOTO: Komunala Kranj

Kako boste ukrepali, če bodo podatki tehtanja pokazali večje razlike med posameznimi naselji, ulicami ali gospodinjstvi? Lahko to vodi tudi v spremembe v pogostosti odvoza?

Podatki o tehtanju nam bodo pomagali ugotoviti, na katerih območjih so zabojniki pogosto preobremenjeni ali premalo izkoriščeni, kar nam omogoča boljše prilagajanje pogostosti odvozov ali velikosti zabojnikov. Tehnologija omogoča hitrejšo in bolj argumentirano obravnavo morebitnih reklamacij uporabnikov.

Kako boste ravnali, če bodo zbrani podatki pokazali velike razlike med posameznimi uporabniki?

Zbrane podatke bomo uporabljali tudi za usmerjanje ozaveščanja. Če bomo na določenem območju zaznali večje količine odpadkov ali slabše ločevanje, bomo prebivalce dodatno spodbujali k pravilnemu ravnanju z odpadki.

Ali uvedba tehtanja posameznih zabojnikov pomeni pripravo na prihodnje spremembe obračunavanja storitev in kakšne posledice bi to lahko imelo za uporabnike.

Tehtalni sistem je nadgradnja, ki nam daje natančnejši vpogled v stanje, kar je ključno za načrtovanje prihodnjega razvoja. Vsaka morebitna sprememba modela obračunavanja v prihodnosti bi bila dolgotrajen proces, usklajen z občinami in zakonodajo, o čemer bi bila javnost pravočasno in transparentno obveščena. Trenutno pa takšnih sprememb ne uvajamo.