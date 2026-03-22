VOLITVE V DZ 2026

Šok po prvih delnih uradnih rezultatih! Na vrhu je SDS, so vzporedne volitve zgrešile?! (V ŽIVO)

Infarktni razplet volilne bitke: po tem, ko smo ves večer poročali, da je zmagovalec glasovanja na podlagi vzporednih volitev Svoboda, so okoli 21. ure prišli rezultati DVK, ki vse obračajo na glavo: SDS je trenutno zmagovalec volitev z 29 % glasov. Golob jih je dobil 28 %. Štetje glasovnic spremljamo v živo do poznih nočnih ur.
Naš bralec je takole upodobil fotofiniš predvolilne bitke. FOTO: Bralec Gaj

Naš bralec je takole upodobil fotofiniš predvolilne bitke. FOTO: Bralec Gaj

Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. FOTO: Matej Družnik  

Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. FOTO: Matej Družnik  

Štab SD  FOTO: Blaž Samec  

Štab SD  FOTO: Blaž Samec  

FOTO: S. N.

FOTO: S. N.

Zoran Stevanović si želi tri ključna ministrstva. FOTO: S. N.

Zoran Stevanović si želi tri ključna ministrstva. FOTO: S. N.

Štab NSi FOTO: Blaž Samec  

Štab NSi FOTO: Blaž Samec  

Štab Levice FOTO: Voranc Vogel Voranc Vogel

Štab Levice FOTO: Voranc Vogel Voranc Vogel

Štab Anžeta Logarja FOTO: Dejan Javornik

Štab Anžeta Logarja FOTO: Dejan Javornik

V štabu Svobode so poskrbeli za gurmansko pojedino. FOTO: Nina Čakarič

V štabu Svobode so poskrbeli za gurmansko pojedino. FOTO: Nina Čakarič

Vzdušje pred štabom SDS. FOTO: Alma Glumac

Vzdušje pred štabom SDS. FOTO: Alma Glumac

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Leon Vidic/Delo  

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Leon Vidic/Delo  

Robert Golob na volišču osnovne šole Trnovo. FOTO: Matej Družnik  

Robert Golob na volišču osnovne šole Trnovo. FOTO: Matej Družnik  

Robert Golob in Tina Gaber na volišču osnovne šole Trnovo, FOTO: Matej Družnik  

Robert Golob in Tina Gaber na volišču osnovne šole Trnovo, FOTO: Matej Družnik  

Predsednica republike Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo  

Predsednica republike Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo  

Luka Mesec na volišču v osnovni šoli Vodmat, FOTO: Matej Družnik  

Luka Mesec na volišču v osnovni šoli Vodmat, FOTO: Matej Družnik  

Slo., Kr., 22.3.2026, Stražišče, volitve v državni zbor 2026, Zoran Stevanovič, Resnica, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik

Slo., Kr., 22.3.2026, Stražišče, volitve v državni zbor 2026, Zoran Stevanovič, Resnica, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik

Janez Janša na volišču 22.3.2026 Artače Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Janez Janša na volišču 22.3.2026 Artače Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Naš bralec je takole upodobil fotofiniš predvolilne bitke. FOTO: Bralec Gaj
Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. FOTO: Matej Družnik  
Štab SD  FOTO: Blaž Samec  
FOTO: S. N.
Zoran Stevanović si želi tri ključna ministrstva. FOTO: S. N.
Štab NSi FOTO: Blaž Samec  
Štab Levice FOTO: Voranc Vogel Voranc Vogel
Štab Anžeta Logarja FOTO: Dejan Javornik
V štabu Svobode so poskrbeli za gurmansko pojedino. FOTO: Nina Čakarič
Vzdušje pred štabom SDS. FOTO: Alma Glumac
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Leon Vidic/Delo  
Robert Golob na volišču osnovne šole Trnovo. FOTO: Matej Družnik  
Robert Golob in Tina Gaber na volišču osnovne šole Trnovo, FOTO: Matej Družnik  
Predsednica republike Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo  
Luka Mesec na volišču v osnovni šoli Vodmat, FOTO: Matej Družnik  
Slo., Kr., 22.3.2026, Stražišče, volitve v državni zbor 2026, Zoran Stevanovič, Resnica, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik
Janez Janša na volišču 22.3.2026 Artače Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik
 22. 3. 2026 | 19:00
 22. 3. 2026 | 21:11
Objavljamo rezultate vzporednih volitev in infografiko nove sestave DZ

Prva analiza volitev: možni tako desna kot leva koalicija

Trenutno ostajata odprti obe možnosti za sestavo vlade, tako na desnici kot na levici. Robert Golob (Svoboda) ima 30 poslancev. V vlado lahko povabi SD Matjaža Hana in Levico Aste Vrečko ter Luke Mesca, ki mu vsaka prinese še po 6 glasov podpore. Skupaj ima torej 42 glasov. To je za sestavo vlade premalo. Potrebuje najmanj 46 glasov. Odprto ostaja, koga bo povabil v vlado: verjetno bo prvo vabilo na kavo šlo Anžetu Logarju, saj so njegovi Demokrati prejeli 5 poslanskih mandatov. S 47 mandati bo lahko Golob vladal naprej.

Scenarij za desno vlado pa je sledeč: Janez Janša (SDS) ima 27 poslancev. V koalicijo najprej povabi NSi Jerneja Vrtovca, ki ima 9 poslanskih mandatov. Naslednji je po vsej verjetnosti Anže Logar z njegovimi Demokrati. Tak trojček bi zbral 41 poslanskih glasov. Potrebuje jih še 5. Te lahko dobi pri Zoranu Stevanoviću iz protisistemske stranke Resni.ca, ki je presenečenje letošnjih volitev. Imel bi 46 glasov podpore, kar je ravno dovolj, za sestavo vlade. A tu bo Janša imel problem: Zoran Stevanović je jasno povedal, da z Janšo ne bo delal kupčij. Zato je povsem možno, da bo najprej na kavo odšel z Robertu Golobu in tako konkuriral Logarju.

Karkoli se bo že zgodilo jutri in v prihodnjih dneh, eno je jasno: Slovenija v nobenem primeru ne bo dobila zelo stabilne vlade. Pri pomembnih odločitvah v DZ bo šlo za glas ali dva večine. In jeziček na tehtnici bosta v vsakem primeru Logar in Stevanovič. 

Dogajanje iz minute v minuto

20.53 Po 45% preštetih glasov v vodstvu SDS z 29,3%, sledi Svoboda s 27,9%, v DZ še NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Resni.ca ter Levica in Vesna.

20:40 Se upi desne sredine za oblikovanje nove vlade topijo? Zoran Stevanović (Resni.ca), ki bo jeziček na tehtnici pri oblikovanju nove vlade, sporoča, da v vlado Janeza Janše ne bo šel. »Počakajmo do konca na vse preštete rezultate, število naših poslanskih mest, potem bomo videli, kako naprej. Mi smo neka zagotovila dali ljudem pred samimi volitvami v obdobju kampanje in od teh ne bomo odstopali.« Na vprašanje Dela, na katera tri ministrstva cilja oziroma katera ima v mislih, je odgovoril: »Mislim, da bi bila ministrstva za notranje zadeve, zunanje zadeve in finance tri naša glavna izhodišča, o katerih bi se pogajali.«

Zoran Stevanović si želi tri ključna ministrstva. FOTO: S. N.
Zoran Stevanović si želi tri ključna ministrstva. FOTO: S. N.

20:35 V volnilnih štabih se nocoj dobro je. Naši terenski novinarji so navdušeni, lačni nocoj ne bodo. Oglejte si, kaj vse dobrega jih je pričakalo.

FOTO: S. N.
FOTO: S. N.

20:30 Politična vplivnica Zala Klopčič v prvem komentarju brez zadržkov: »Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti«. Preberite več ... Preberite tudi poziv Nike Kovač k mobilizaciji

19:45 Objavljamo odziv Resni.ce: »Resni.ca je dosegla, kar je do danes veljalo za nemogoče!«, je rezultate vzporednih volitev, ki stranki kažejo 5,2-odstotno podporo, za medije komentiral predsednik stranke Zoran Stevanović. Pojasnil je, da bodo šli v koalicijo s strankami, ki bodo sprejele njihova programska izhodišča, in zatrdil, da ne bodo nikoli izrabili zaupanja volivcev. »Če to obvelja, smo absolutno ponosni na to, ampak počakajmo do konca, mogoče se zgodi še kakšno presenečenje,« je komentiral rezultate. Na vprašanje, ali se bodo pridružili koaliciji, ki jo bo sestavljalo Gibanje Svoboda, ni želel odgovoriti pred koncem štetja vseh glasov. Dodal je, da so ljudem pred volitvami in med kampanjo dali zagotovila, od katerih ne bodo odstopali. »Vemo kdo so tisti, s katerimi ne bomo šli, zato ker ne bomo nikoli zlorabili zaupanja ljudi. Zdaj samo upamo na to, da je rezultat volitev tak, da lahko naredimo neko pametno koalicijo in da pripeljemo to Slovenijo iz blata,« je dejal.

19:40 Objavljamo odziv Demokratov: »Zaenkrat gre še za rezultate vzporednih volitev, počakati je treba še na uradne, vendarle pa ti kažejo trend, kako so se volivke in volivci odločili«, je v prvi izjavi v volilnem štabu Logarjeve stranke v Ljubljani dejala Eva Irgl. »Želeli smo si boljši rezultat,« je bila odkrita. Glede možnosti, da bi bili jeziček na tehtnici pri oblikovanju vlade, je dejala, da je narativ delovanja stranke sodelovanje, da pa se bodo najprej pogovorili. »Na vrsti so največji, da oblikujejo vlado, ki bo delala v dobro Slovenije. Počakali bomo, kakšno bo stanje, in se potem odločili, ampak verjetno bomo ostali v opoziciji,« je dejala Logarjeva.

Štab Anžeta Logarja FOTO: Dejan Javornik
Štab Anžeta Logarja FOTO: Dejan Javornik

19:38 Objavljamo odziv NSi: Podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj je v volilnem štabu NSi, SLS in Fokusa poudaril, da so svoj položaj utrdili. Kot je dejal, so s povezovanjem na desni sredini »dokazali, da je možno preseči svoje lastne strankarske ozke interese«. Cigler Kralj je v izjavi za medije dejal, da so rezultati »zelo dobra popotnica za vrednote desne sredine, desne vlade in vseh delovnih ljudi". S tem bi NSi izboljšala rezultat v primerjavi z rezultatom na državnozborskim volitvah 2022, saj je takrat za to stranko glasovalo 6,86 odstotka volivcev, s čimer so dosegli osem poslanskih mandatov.« Kot je dejal Cigler Kralj, je bilo združevanje NSi, SLS in Fokusa odgovor na pozive obrtnikov, podjetnikov, kmetov, skratka vseh ljudi, ki delajo in ustvarjajo, da je treba nekaj spremeniti.

Štab NSi FOTO: Blaž Samec  
Štab NSi FOTO: Blaž Samec  

19:35 Objavljamo odziv Levice: Rezultati vzporednih volitev za stranki Levica in Vesna po besedah sopredsednice Vesne Urše Zgojznik kažejo na boljši rezultat kot pred štirimi leti. »Število mandatov se bo povečalo in s tem smo zadovoljni. Zelo smo veseli, da je bila prepoznana ta povezava, da ena plus ena ni samo dva, ampak je tri,« je dejala. To se je po njenem prepričanju pokazalo tudi v njihovi kampanji, ki jo je ocenila za zelo dobro. »Bili smo tako rekoč po celi Sloveniji z res veliko dobrimi kandidati,« je povedala Zgojznik. Po rezultatih vzporednih volitev sta stranki prejeli 6,3 odstotka glasov volivcev, kar pomeni šest poslanskih mandatov. Zgojznik je dodala, da še bolj veselo pričakujejo končne izide, saj se bodo po njenem prepričanju še izboljšali. Zahvalila se je vsem, ki so glasovali za stranki s skupnim nastopom.

Štab Levice FOTO: Voranc Vogel Voranc Vogel
Štab Levice FOTO: Voranc Vogel Voranc Vogel

19:30 Objavljamo odziv SDS: Vzporedne volitve današnjih parlamentarnih volitev, ki SDS s 27,5 odstotka podpore uvrščajo tik za Svobodo, so po besedah predsednika SDS Janeza Janše pričakovan rezultat, ki kaže na dve alternativi za sestavo vlade. Ponovil je, da SDS šibke vlade ne bo sestavljala. »Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, če lahko Slovenija«, je dodal. »Sicer je vse tesno, so pa razmerja bolj ali manj predvidljiva,« je Janša dejal glede izida vzporednih volitev. Če bodo rezultati ostali takšni, sta po njegovih besedah samo dve alternativi, »ali se nadaljuje ta vlada, kot je bila doslej, ali pa se sestavi vlada okoli Slovenske demokratske stranke. /.../ Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je verjetno s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen. Kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal dokončne rezultate, tako kot bomo mi, in potem bomo zadeve analizirali,« je pojasnil. Več o tem ...

Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. FOTO: Matej Družnik  
Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. FOTO: Matej Družnik  

19:25 Objavljamo odziv SD: »Rezultat vzporednih volitev kaže, da Slovenija očitno vstopa v obdobje politične negotovosti«, je ocenil podpredsednik SD Matjaž Nemec. V stranki si po njegovih besedah želijo sestavljati trdno levosredinsko vlado, ki bo še bolj operativna. V štabu SD prihod predsednika stranke Matjaža Hana sicer še čakajo. »V SD smo imeli kulturo dialoga na najvišji ravni,« je Nemec ocenil kampanjo. »Naša želja je sestavljati trdno levosredinsko vlado, ki bo še bolj operativna«, je še poudaril Nemec. Opozoril je, da Slovenija glede na dosedanje rezultate očitno vstopa v neko obdobje politične nestabilnosti: »Pragmatizem, dobra volja in preudarnost bodo krojili naslednje tedne,« je dodal.

Štab SD  FOTO: Blaž Samec  
Štab SD  FOTO: Blaž Samec  

19:20 Objavljamo odziv Svobode: V štabu Svobode v klubu Cvetličarna, kjer so pred štirimi leti praznovali zgodovinsko zmago, se ob zaprtju volišč zbirajo kandidati, člani in podporniki največje vladne stranke Gibanja Svoboda. V stranki so za vnovično podporo hvaležni. Ob objavi rezultatov vzporednih volitev so se v štabu slišali vzkliki in aplavz. Podpredsednik stranke Matej Arčon se je v prvi izjavi iskreno zahvalil volivcem za udeležbo ter izrazil "izjemno hvaležnost" vsem, ki so namenili podporo Svobodi in v stranki ter njenem programu prepoznali, da je to pot prihodnosti in da bodo lahko še naprej izvajali projekte, kot so si jih začrtali v tem mandatu. Na vprašanje, koga bodo v stranki najprej poklicali glede oblikovanja morebitne koalicije, pa je Arčon odgovoril, da je najprej treba počakati na končne rezultate. Na vprašanje, koga bodo v stranki najprej poklicali glede oblikovanja morebitne koalicije - stranko Resni.ca ali Demokrate Anžeta Logarja - pa je Arčon odgovoril, da je najprej treba počakati na končne rezultate. Potem pa po Arčonovih besedah ni bistvo, koga bodo najprej poklicali. Bistvo je, da se dajo programi strank na mizo in da se najde skupne točke ter skupen jezik, kako Slovenijo graditi naprej, je dejal. Več o tem ...

19:00 V zgornji tabeli si oglejte rezultate vzporednih volitev in infografiko nove sestave parlamenta:

18:48 Tudi pred štabom SDS-a se zbira množica novinarjev in firbcev. Kot vidimo na slikah, so fasado osvetlili v barvah stranke.

Vzdušje pred štabom SDS. FOTO: Alma Glumac
Vzdušje pred štabom SDS. FOTO: Alma Glumac

18:45 Naša poročevalka iz volilnega štaba Gibanja Svoboda poroča, da novinarje, podpornike in sodelavce tam čaka prava pojedina: »Hrane, kar ti srce poželi: hamburgerji, tortelini, masleni kruton, tacosi s kitajskim zeljem, pečeno raco in čebulno marmelado, tatarski biftek s kaviarjem, roastbeef z omako in tako naprej.« 

V štabu Svobode so poskrbeli za gurmansko pojedino. FOTO: Nina Čakarič
V štabu Svobode so poskrbeli za gurmansko pojedino. FOTO: Nina Čakarič

18:30 Pričenjamo z volilnim blogom v živo. Nocoj je z vami ekipa spletnih Slovenskih novic: pokrivali bomo volilne štabe največjih strank in za vas spremljali razburljiv razplet parlamentarnih volitev 2026. 

Lepa volilna udeležba

Po zadnjih podatkih je do 16. ure glasovalo 859.909 volivcev, kar je 50,73 odstotka volilnih upravičencev. To je veliko, pričakujemo eno boljših volilnih udeležb v zgodovini. Najvišja volilna udeležba je bila danes v volilni enoti Kranj, in sicer 52,49-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, in sicer 48,06-odstotna.

Kršitve volilnega molka so

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka, ki se je pred današnjimi volitvami v DZ začel v petek ob polnoči, danes do 14. ure prejela skupaj 143 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Največ se jih nanaša na domnevno kršitev volilnega molka s pošiljanjem sporočil sms in na objave na družbenih omrežjih.

Finiš volitev, pa tudi današnji dan, je sicer zaznamovala suša na črpalkah, saj še vedno primanjkuje predvsem dizla. Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si trenutno dizelskega goriva ni mogoče dobiti na 53 odstotkih vseh bencinskih servisov po državi, pri tem je treba poudariti, da je cena goriva na avtocestah sproščena, zato je tam za dobiti, a boste morali zanj plačati več kot dva evra na liter.

Kako so volili

Preberite, kako lepi sta bili "prvi dami" vladne in opozicijske strani, Tina Golob Gaber in Urša Bačovnik Janša. 

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Leon Vidic/Delo  
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Leon Vidic/Delo  
Robert Golob na volišču osnovne šole Trnovo. FOTO: Matej Družnik  
Robert Golob na volišču osnovne šole Trnovo. FOTO: Matej Družnik  
Robert Golob in Tina Gaber na volišču osnovne šole Trnovo, FOTO: Matej Družnik  
Robert Golob in Tina Gaber na volišču osnovne šole Trnovo, FOTO: Matej Družnik  
Predsednica republike Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo  
Predsednica republike Nataša Pirc Musar FOTO: Leon Vidic/Delo  
Luka Mesec na volišču v osnovni šoli Vodmat, FOTO: Matej Družnik  
Luka Mesec na volišču v osnovni šoli Vodmat, FOTO: Matej Družnik  
Slo., Kr., 22.3.2026, Stražišče, volitve v državni zbor 2026, Zoran Stevanovič, Resnica, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik
Slo., Kr., 22.3.2026, Stražišče, volitve v državni zbor 2026, Zoran Stevanovič, Resnica, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik
Janez Janša na volišču 22.3.2026 Artače Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša na volišču 22.3.2026 Artače Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Od prostozidarjev in tajnih agentov do bureka: ena najbolj bizarnih volilnih tekem

Spomnimo, letošnja predvolilna tekma bo v slovensko zgodovino zapisana kot ena najbrutalnejših in najbolj bizarnih vseh časov. Kdo bi si mislil, da se bo iz nedolžnih hamburgerjev in burekov sprevrgla v vsesplošno obračunavanje, v katerem ne manjka tujih špijonov, skrivnih srečanj, zasebnih letov iz Izraela na Brnik. Vmešavajo se prostozidarji, vplivneži vseh možnih barv in nazorov, lepijo se žaljivi plakati z bananami in mračnjaškimi obtožbami, na tnalu se zaradi Udbe 'naključno' spet pojavi slovenska komisarka v Bruslju, vmes na črpalkah začne celo zmanjkovati bencina (čeprav ga je v rezervah dovolj). Neznanci ustanavljajo neobstoječa finančna podjetja in vabijo na poslovna kosila ljudi, ki se ujamejo v past. No, ta podjetja potem čez noč izginejo, kot bi jih nikoli ne bilo. V javnost kapljajo prisluhi nekoč ene glavnih operativk vladne stranke, ki ima veliko povedati čez svoje kolegice. Ena od najbolj obiskanih spletnih strani v državi pa v nekaj dneh postane tista, kjer neznanci tu in tam zvečer objavijo nove prisluhe, kjer vplivni Slovenci prostodušno razlagajo stvari, ki se jih ne bi sramoval tudi scenarist za Jamesa Bonda. No, ker v vsakem pravem vohunskem trilerju ne manjka prsatih mladenk, smo dobili še seksi kandidatko za poslanko v čipkastem perilu. »Big, big drama show. Da ne bo ta naša mala država postala mini poligon za merjenje sil svetovnega formata«, je situacijo komentiral priljubljeni raper Rok Terkaj.

Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
