Prvič v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče mladoletnik uspešno opravil poklicno maturo: »Na njegov uspeh smo izjemno ponosni« (FOTO)

V Prevzgojnem domu Radeče so dosegli pomemben mejnik. Mladoletnik, ki v zavodu prestaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, je v spomladanskem izpitnem roku uspešno opravil poklicno maturo in pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. Po navedbah Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) gre za prvega maturanta v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče.

Mladoletnik se je izobraževal po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil pripravljen v sodelovanju med zavodom in srednjo šolo. Na izpite, ki jih je opravljal na šoli, se je pripravljal v prevzgojnem domu ob podpori strokovnih delavcev. Pri izobraževanju je sodelovala tudi Ljudska univerza Celje v okviru operacije OP27.00140 – Izvajanje izobraževanj za osebe na prestajanju zaporne kazni za pridobitev srednješolske izobrazbe.

Na URSIKS poudarjajo, da dosežek ni pomemben le zaradi zgodovinskega mejnika, temveč predvsem zaradi osebnega uspeha mladoletnika. »Po podatkih, do katerih dostopamo, je to prvi maturant v zgodovini Prevzgojnega doma Radeče, dosežen uspeh pa je predvsem rezultat mladoletnikovega truda in vztrajnosti ter spodbude in podpore zaposlenih v prevzgojnem domu kot tudi dobrega sodelovanja s srednjo šolo,« so zapisali. »Na dosežen rezultat smo izjemno ponosni, saj pomeni velik osebni uspeh mladoletnika, hkrati pa tudi dobre zaposlitvene možnosti in uspešnejšo vključitev v družbo po odpustu,« so še sporočili pri Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij ter mladoletniku ob uspehu čestitali.