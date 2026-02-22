  • Delo d.o.o.
VOLITVE 2026

Veliko predvolilno soočenje pokazalo razkol, Logar ostro o Janši: »Trikrat je imel priložnost ...«

Ali je razprava gledalcem res ponudila jasnejšo sliko o tem, kako naj država deluje v naslednjih štirih letih?
Anže Logar in Janez Janša. FOTO: S. N.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Jože Suhadolnik

Anže Logar in Janez Janša. FOTO: S. N.
S. N.
 22. 2. 2026 | 22:15
 22. 2. 2026 | 23:47
5:43
A+A-

Slovenija se približuje novim parlamentarnim volitvam. Veliko predvolilno soočenje koalicije in opozicije je potekalo v nedeljo, 22. februarja, na Planet TV in napovedovalo razjasnitev programov ter soočenje argumentov. Toda ali je razprava gledalcem res ponudila jasnejšo sliko o tem, kako naj država deluje v naslednjih štirih letih?

V studiu so se zbrali predstavniki SDS, Gibanja Svoboda, SD, Preroda, NSi, Levice, Demokratov, SNS, Resni.ce in Mi, socialisti!. Oddajo sta vodila Katarina Braniselj in Luka Svetina, razprava pa je hitro postala dinamična in mestoma napeta. Udeleženci so si pogosto segali v besedo, teme so se odpirale in zapirale v hitrem ritmu. Ali je takšen format omogočil poglobljeno razpravo ali je gledalcu otežil razumevanje ključnih vprašanj?

Davki, plače in dve zgodbi o isti državi

Ena osrednjih tem so bili davki in obremenitev plač. Minister za finance Klemen Boštjančič je poudaril, da ne želi predvolilno obljubljati nižjih davkov. Po njegovih besedah bi nenadno znižanje pomenilo slabše financiranje javnih storitev. O prispevku za dolgotrajno oskrbo je dejal, da ne gre za tekmovanje v dvigovanju davkov, temveč za financiranje sistema, ki naj bi zagotovil dostojno starost.

Logar udaril

po Janezu Janši: »Trikrat je imel priložnost, da se dokaže, pa se ni – sicer bi še danes sedel na premierskem stolčku.«

Opozicijski predstavniki so imeli drugačen pogled. Jernej Vrtovec (NSi) je zagovarjal dvig splošne dohodninske olajšave na 8.000 evrov ter dodatne olajšave za mlade. Aleš Hojs (SDS) je trdil, da bi bile plače danes višje, če bi vlada ohranila davčno reformo iz prejšnjega mandata, in dodal, da dolgotrajna oskrba v praksi še ne deluje. Anže Logar (Demokrati) je napovedal razbremenitev plač, ki bi davkoplačevalce stale okoli 700 milijonov evrov, kar naj bi po njegovem mnenju vrnilo zaupanje v sistem.

Miha Kordiš (Mi, socialisti!) je nasprotno vprašal, kdaj je rezanje davkov dejansko prineslo večjo blaginjo državljanom, in poudaril, da bi po njegovem več ostalo kapitalu kot zaposlenim. Opozoril je tudi na prenizke plače in rast dobičkov. V enem od trenutkov je voditeljema očital, da dopuščata prerekanje med sogovorniki.

Razprava se je večkrat vrtela okoli statistike. Minister je navajal številke, opozicija je odgovarjala, da realno stanje kaže drugačno sliko. Ali je šlo za različno interpretacijo podatkov ali za povsem različne ocene razmer v državi?

Dolgotrajna oskrba: sistem v nastajanju ali neuresničena obljuba?

Dolgotrajna oskrba je bila ena od bolj vročih tem poleg zakona o obdavčenosti nepremičnin. Boštjančič je zagovarjal obdavčitev presežnega premoženja in poudaril, da cilj ni obdavčitev zidanic, temveč omejevanje špekulativnih nakupov stanovanj, ki po njegovih besedah prispevajo k rasti cen. O sistemu dolgotrajne oskrbe je dejal, da se vzpostavlja in vključuje oskrbo v domovih, e-oskrbo ter pomoč na domu.

Hojs je nasprotoval, da sistem še ne deluje za vse, čeprav se prispevek že pobira, ter napovedal zamrznitev prispevkov, dokler oskrba ne bo zares dostopna. NSi je vložila presojo ustavnosti določenih določb zakona.

Urša Zgojznik, ki je na soočenju zastopala Levico in stranko Vesna, je poudarila, da se gradi nov javni sistem, ki ga ni mogoče vzpostaviti čez noč, ter opozorila, da so v drugih državah podobne reforme uvajali več let. Kordiš je dodal, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo proporcionalen in zato pravičen, težavo pa vidi predvsem v pomanjkanju kadra in prenizkih plačah v sistemu. Ali gre torej za spor o načelu ali predvsem o izvedbi?

Korupcija, stanovanja, vrtci

Vladimir Prebilič je razpravo usmeril k vprašanju transparentnosti in korupcije. Dejal je, da ljudje nimajo težav s plačevanjem davkov, če vedo, kam gre denar, ter opozoril na neučinkovitost javnih investicij in anekse pri projektih. Predlagal je tudi spodbude za aktivacijo praznih stanovanj.

Matjaž Han je ocenil, da Slovenija ne potrebuje ideoloških bojev, temveč dogovor politike. Zavzel se je za brezplačne vrtce kot pomoč srednjemu sloju. Hojs je ob tem poudaril željo, da bi bili vrtci polni mladih Slovencev in Slovenk, razprava pa se je razširila tudi na demografska vprašanja.

Kritike so letele na aktualno in pretekle vlade. Logar je za Janeza Janšo dejal, da je imel trikrat priložnost voditi državo in bi, če bi jo izkoristil drugače, še danes sedel na premierskem stolčku. Zmago Jelinčič je ocenil, da je stanje v državi zelo slabo in izrekel ostre kritike na račun vlade.

Pred volivci zahtevna izbira

Soočenje je razkrilo velike razlike v pogledih na davčno politiko, javno porabo, socialne storitve in stanovanjsko problematiko. Strinjanja je bilo malo. Ali to kaže na pluralnost pogledov ali na globoko razdeljen politični prostor? Volitve se bližajo. Pred državljani je odločitev, komu zaupati in katera razlaga stanja v državi je bližje njihovi izkušnji. Današnje veliko soočenje je odprlo številna vprašanja. Odgovore pa bodo volivci iskali v nadaljnjih razpravah.

volitvedržavni zborsoočenjeKlemen BoštjančičAnže LogarNSiJanez JanšaLevicaDolgotrajna oskrbaZmago JelinčičVladimir PrebiličMatjaž Han
