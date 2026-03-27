Prvošolčki za zeleno prihodnost: posadili so drevesa

Mestna občina Celje, ki sodeluje v projektu Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), je ob podpori ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na dan sajenja medovitih rastlin posadila nekaj medovitih dreves, na tak način pa spodbudila ukrepe za varovanje narave ter trajnostni razvoj okolja. Letos je 3999 medovitih dreves prevzelo 84 slovenskih občin. Celjska je pridobila 30 sadik, posadili so jih na različnih lokacijah po Celju, ob tem pa pripravili tri dogodke.

»Res sem vesel, da je ČZS podala pobudo za širjenje medovitih rastlin tudi po naših naseljih, soseskah, okolicah šol in vrtcev. Gre za zelo pomembno skrb za naše okolje, še posebno pa sem vesel, kadar lahko to združimo z obiskom vrtca, ki letos praznuje častitljiv jubilej, 80-letnico,« je ob obisku Vrtca Tončke Čečeve dejal celjski župan Matija Kovač, ki se je sajenja medovitih dreves udeležil s podžupanom Samom Seničarjem.

Medena zelenica

Ob sajenju sadike cepljenega sadnega drevesa je pohvalil tudi otroke, ki so zapeli drevesu, da bo dobro raslo in polepšalo njihov vrt. Ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren je ob tem dejala, da so v vrtcu preprosto navdušeni, ker so za 80. rojstni dan prejeli medovita drevesa. »Imamo že eno veliko staro drevo, pa veliko mlajših, ki smo jih posadili ob sanaciji vrtca. Pet novih bo zdaj prišlo še kako prav, da bodo opravila svojo nalogo v naravi in nam nekoč delala senco,« je dejala Hrenova. Posadili so jih tudi pri osnovnih šolah Lava in Frana Roša. Ravnateljica OŠ Lava, kjer je bilo posajenih pet visokodebelnih sadnih dreves, je izžarevala veliko veselje. Da so k bogati zbirki dreves, ki jih v okviru Ekošole sadijo iz leta v leto, dodali še pet medovitih sadnih dreves, se zdi Marijani Kolenko nadvse pomembno. »Češnjo in jablano smo posadili na zelenici, kjer že rasteta isti vrsti in ki jo bomo lahko že kmalu poimenovali kar medena zelenica, saj bomo tu postavili tudi mini čebelnjak. Sadna drevesa so prihodnost, za prehrano, okolje, zrak in trajnostni razvoj,« je poudarila.

Tri vrste, in sicer češnja, hruška in sliva, pa so našle svoje mesto na zelenici ob gozdičku na OŠ Frana Roša. »Odločili smo se, da generacija prvošolčkov vsako šolsko leto posadi svoje drevo, učenci ga nato spremljajo skozi vseh devet let šolanja in tudi kasneje, s čimer bo to lep spomin na šolo. Projekt izvajamo že tretje leto, učenci so navdušeni, generacija tretješolcev pa budno spremlja in pazi na svoje drevo,« je povedal ravnatelj OŠ Frana Roša Vojin Mlinarević. V vseh treh vzgojno-izobraževalnih zavodih so ob sajenju pripravili tudi prisrčen program, v katerem so otroci zapeli in recitirali pesmi na temo narave. Preostala medovita drevesa so v Celju zasadili še na spodnji Hudinji in v Dečkovem naselju, kjer je dobila svoj prostor srebrnolistna lipa, ter na Otoku v Mestni četrti Kajuh in pri II. OŠ Celje, kjer so posadili visokodebelno in cepljeno sadno drevje.

Ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko je dejala, da bodo imeli kmalu medeno zelenico, saj se bo medovitim rastlinam pridružil mini čebelnjak. FOTO: MOC