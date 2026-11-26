V Sloveniji je bila po daljšem obdobju brez primerov potrjena visoko patogena aviarna influenca oziroma ptičja gripa, in sicer pri dveh labodih grbcih v občini Markovci. Veterinarska uprava rejce zato poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, saj s tem zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni na perutnino ali ptice v ujetništvu.

Kot so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, jih je Nacionalni veterinarski inštitut obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1, pri dveh poginjenih labodih grbcih, najdenih v občini Markovci. Gre za prvi potrjeni primer v Sloveniji po letošnjem marcu.

Uprava rejce zato poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov. Perutnino in ptice v ujetništvu naj gojijo na prostem tako, da živali zaščitijo pred stikom z divjimi pticami, ali pa jih oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih. Na vodnih zajetjih na prostem, do katerih dostopajo rejne živali, naj preprečijo dostop divjim vodnim pticam. Vodo za napajanje iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, naj pred uporabo obdelajo s postopki za inaktivacijo virusov aviarne influence, kot so na primer prekuhavanje, uporaba filtrov, razkuževanje z UV žarki ali uporaba kemijskih substanc, kot je klor.

Sprehajalci naj se izogibajo vodnim površinam

Rejci naj poleg tega nepooblaščenih oseb ne spuščajo v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino. To so med drugim namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve ter umivanje in razkuževanje rok. Biovarnostne ukrepe naj izvajajo tudi pri lovu na mlakarice ter pri odlovu in označevanju divjih vodnih ptic, pa tudi na prireditvah, sejmih, razstavah oziroma drugih zbiranjih perutnine ali ptic v ujetništvu.

Ker se virus lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, naj se sprehajalci izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginjene vodne ptice, ujede ali večje število poginjenih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112, so dodali.

Na pojav ptičje gripe lahko rejci po navedbah uprave posumijo, ko pride do zmanjšane porabe krme in vode za več kot pet odstotkov, padca nesnosti za več kot pet odstotkov, povišanega pogina za več kot trikrat od običajnega dnevnega pogina ter bolezenskih znakov, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno obarvani iztrebki, tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje. Poleg tega živali težko stojijo ali imajo spuščene peruti.