POGUMNO DEJANJE

Ptujčan, ki je v odločilnih sekundah rešil življenje, prejel pečat mesta: »Vedel sem, da moram ukrepati« (FOTO)

Ptuj se je poklonil Mitji Bratušku, ki je z uporabo defibrilatorja v manj kot minuti rešil življenje.
Tudi če človek ne zna vsega popolno, je pomembno, da pristopi in pomaga po najboljših močeh, je prepričan Mitja Bratušek.

Posebna čast za ptujskega junaka FOTOGRAFIJE: O. B.

Županja je nadvse ponosna na svojega občana.

O. B.
 25. 5. 2026 | 08:45
Ptujska županja Nuška Gajšek je v mestni hiši pripravila poseben sprejem za Mitjo Bratuška, dolgoletnega člana ekipe prve pomoči Civilne zaščite Mestne občine Ptuj, in se mu zahvalila za hitro, strokovno in srčno posredovanje ob nedavnem primeru srčnega zastoja. Podelila mu je pečat mesta Ptuj z likom sv. Jurija za nesebično in pogumno dejanje, s katerim je rešil življenje drugega človeka. Ob tej priložnosti je poudarila, da je Bratušek v odločilnih trenutkih z mirnostjo, znanjem in človečnostjo ponovno dokazal, kako neprecenljivo je poslanstvo ljudi, ki pomagajo sočloveku, ko ta pomoč najbolj šteje. Prav zaradi takšnih dejanj ostajata solidarnost in občutek varnosti v naši skupnosti živa in močna, je dejala.

V manj kot pol minute

Bratušek je dolgoletni bolničar prve pomoči z vrhunskimi dosežki na državnih preverjanjih ekip prve pomoči. Med drugim je leta 2015 z ekipo MO Ptuj osvojil naslov državnega prvaka, ekipa pa je v preteklih letih dosegla tudi več odličnih uvrstitev na državni ravni. Pred dnevi pa je postal junak povsem običajnega večera. Medtem ko je na praznovanju 18. rojstnega dne pomagal pri cateringu, se je nenadoma znašel v situaciji, ki je odločala o življenju in smrti. Zaradi hitrega odziva, znanja prve pomoči in uporabe defibrilatorja je moškemu rešil življenje, še preden so na kraj dogodka prispeli reševalci. »Pripravljal sem stvari za catering, ko je nekdo zaklical, ali zna kdo kaj zdravstva. Takoj sem šel pogledat,« se dogodka spominja Bratušek. Ko je prišel do moškega, je hitro ugotovil, da ne diha. »Preveril sem dihanje, eno pevko prosil, naj pokliče 112, drugega fanta pa, naj prinese defibrilator.«

Defibrilator je bil po njegovih besedah uporabljen v manj kot pol minute. »Niti enega ciklusa stiskov prsnega koša nisem izvedel, pa je gospod že zadihal,« je povedal Bratušek, ki sicer ni zdravstveni delavec, temveč prostovoljni gasilec in bolničar CZ MO Ptuj. V sistemu zaščite in reševanja deluje že dve desetletji. »Začel sem pri PGD Ptuj, nato pa sem se pred 20 leti odločil še za bolničarja civilne zaščite. Dvakrat letno imamo vaje, usposabljanja, preverjanja znanja … To mi je postala rutina,« pojasnjuje. Prav rutina in izkušnje so bile ključne, da v kritičnem trenutku ni zmrznil. »Kot gasilec sem bil že na številnih prometnih nesrečah in drugih hudih dogodkih. Ni mi problem pristopiti,« pravi Bratušek in dodaja, da bi moralo biti znanje prve pomoči veliko bolj razširjeno med ljudmi. »To, kar naredimo pri izpitu za avto, je premalo. Vsak državljan bi moral obvladati prvo pomoč v nulo. Vsaj enkrat letno bi morali imeti tečaje za laike.«

Prvič brez ekipe

Moški, ki ga je oživil, je po uspešni operaciji že doma. Vstavili so mu defibrilator, Bratušek pa je kasneje prejel tudi klic njegove žene in samega poškodovanega: »Občutek je fenomenalen. Tega ti ne more nihče kupiti. Ko sem izvedel, da je v redu, da je operacijo prestal in da nima poškodb možganov, je bilo veselje res nepopisno.« Kot član PGD Ptuj je Bratušek sodeloval že na več kot 1250 intervencijah, a tokratna izkušnja je bila zanj drugačna: »Prvič sem bil povsem sam, brez ekipe, brez ljudi, ki bi me usmerjali ali bodrili. In prav zato mi bo ta dogodek ostal v posebnem spominu.«

Sicer se naš sogovornik ukvarja z različnimi deli: od montaže ograj do cateringov in suhomontažnih del. Pomemben del znanja in odnosa do pomoči pa že prenaša tudi na hčer: »Doma sva že vadila osnove prve pomoči in kako pristopiti k nezavestni osebi. Mislim, da je pomembno, da otroci to znajo.« Poudarja, da je v kritičnih trenutkih najpomembneje, da ljudje ne obstanejo ob strani. »Vedno moraš poskusiti pomagati. Kaznivo je, če ne poskusiš!« pravi Bratušek in dodaja, da tudi če človek ne zna vsega popolno, je pomembno, da pristopi in pomaga po najboljših močeh.

Ptujreševalcidefibrilatormitja bratušek



