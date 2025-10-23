Po hudi bolezni umrla znana slovenska novinarka in urednica

Delo poroča, da je v 69. letu starosti po hudi bolezni umrla novinarka in urednica Silva Čeh.

V štirih desetletjih svojega dela je kot novinarka in urednica pustila pomemben pečat na področju gospodarskega novinarstva in tudi samega gospodarstva. V času sistemskih družbenih in gospodarskih sprememb v 90. letih prejšnjega stoletja je s svojimi analitičnimi prispevki osvetljevala mnoga zapletena strokovna vprašanja, hkrati pa je bralcem na poljuden način pomagala pri razumevanju sprememb gospodarskega sistema in tudi poti in stranpoti slovenske tranzicije, so navedli.

Leta 1996 je Silva Čeh zasnovala brezplačni mesečni časopis Slovenski delničar in postala tudi njegova urednica. Kasneje se je vrnila v gospodarsko redakcijo Dela, zadnja leta pred upokojitvijo pa je urejala strani Generacija+, ki je bila namenjena zlasti starejšim bralcem.