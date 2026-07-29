Punk Rock Holiday že 15 let navdušuje svet: »Takšne izkušnje ni nikjer drugje« (FOTO)

Ko je leta 2011 na sotočju Soče in Tolminke prvič zaživel Punk Rock Holiday, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo 15 let pozneje veljal za enega najbolj cenjenih punk rock festivalov na svetu. Že prva izvedba z legendarnima skupinama NOFX in Bad Religion je festival izstrelila na zemljevid evropskih glasbenih dogodkov, organizatorji pa so vse od začetka ubirali drugačno pot – namesto množičnosti so stavili na kakovost, vzdušje in skupnost.

Danes je Punk Rock Holiday veliko več kot zgolj niz koncertov na glavnem odru in priložnost za manjše, še neuveljavljene bande tik ob Tolminki. Za številne obiskovalce pomeni poletne počitnice, teden dni druženja ob smaragdni Soči, kopanja na festivalskih plažah in večerov, ki jih zaznamujejo največja imena punk rocka. Prav zato ga številni obiskovalci iz tujine uvrščajo med najbolj edinstvene festivale v Evropi. Njegov zaščitni znak so čudovita naravna kulisa, butična izvedba in dejstvo, da med glasbeniki in občinstvom ni varnostnih ograj.

»Festival velja za enega najboljših punk festivalov na svetu. Skupine pridejo tudi za nekoliko nižji honorar, ker vedo, da jih tukaj čaka izkušnja, ki je ne doživijo nikjer drugje,« pravi organizator Andrej Sevšek. Čeprav je festival že pred epidemijo razprodal vseh 5000 vstopnic v nekaj urah, organizatorji nikoli niso želeli rasti za vsako ceno. »Lahko bi prodali tudi 10.000 vstopnic, vendar potem to ne bi bil več isti festival. Pri 5000 ljudeh imajo vsi dovolj prostora, ni pretirane gneče na plažah ali pred odri. To je bistvo Punk Rock Holidaya.«

Ena od posebnosti, ki se jim uklonijo tudi velike glasbene zvezde, je festival brez ograje med gosti in nastopajočimi bandi. FOTO: PRH

Prav ta odločitev je skozi leta ustvarila festivalsko identiteto. Medtem ko številni dogodki rastejo predvsem zaradi ekonomike, v Tolminu vztrajajo pri filozofiji, da mora obiskovalec tudi po več dneh festivala še vedno uživati v naravi, kopanju in koncertih brez občutka prenatrpanosti. Posebnost festivala ostaja tudi nekaj, kar je na večjih glasbenih dogodkih skoraj izginilo – pred glavnim odrom ni varnostnih ograj. Stage diving tako ostaja del festivalske kulture, neposreden stik med izvajalci in občinstvom pa eden glavnih razlogov, da številni glasbeniki Tolmin opisujejo kot nekaj posebnega.

V 15 letih pa se je spremenila publika. Če so nekoč prevladovali mladi punk navdušenci, danes vse več obiskovalcev prihaja z družinami. Mnogi so festival odkrivali kot študenti, zdaj pa se na Sotočje vračajo z otroki. Punk Rock Holiday je tako postal nekaj, kar presega glasbeni dogodek. Obiskovalci v Tolmin ne prihajajo zgolj zaradi koncertov, temveč tam preživijo skoraj ves teden. Dneve namenjajo kopanju v Soči in Tolminki, raziskovanju Posočja ter druženju, glasbeni program pa je le del celotne izkušnje. Tudi številke to potrjujejo. Po raziskavah organizatorjev klasični turist v Tolminu ustvari eno prenočitev ali dve, festivalski obiskovalec pa jih v povprečju šest ali sedem. Vse to kaže tudi na multiplikativne učinke festivala za širšo skupnost.

Nastaja vse leto

Če festivalsko dogajanje traja le nekaj dni, priprave nanj trajajo praktično vse leto. Ko se ena izvedba konča, se delo za naslednjo že začne. Organizatorji usklajujejo evropske turneje skupin, sklepajo pogodbe z nastopajočimi, pripravljajo logistiko, usklajujejo sodelovanje z občino, skrbijo za več sto izvajalcev in sodelavcev ter načrtujejo vse podrobnosti, ki jih obiskovalci med festivalom skoraj ne opazijo.

Čeprav bi lahko prodali mnogo več vstopnic, se organizatorji raje oklepajo kakovosti in dobre izkušnje obiskovalcev, ki temelji na skupnosti. FOTO: PRH

Po Sevškovih besedah se je Punk Rock Holiday v 15 letih iz entuziastičnega projekta razvil v vrhunsko organiziran mednarodni dogodek, pri katerem profesionalizacija ni pomenila izgube duše, temveč ravno nasprotno – omogočila je, da so lahko ohranili tisto, zaradi česar je festival postal prepoznaven.

Prav občutek pripadnosti je organizatorjem pomagal preživeti tudi najtežje obdobje. Med epidemijo festivala dve leti ni bilo, obiskovalci pa so večinoma obdržali že kupljene vstopnice in s tem omogočili nadaljevanje zgodbe. »V nišnih glasbenih zvrsteh festival ni samo lineup ali posel. Gre za skupnost. Če izgubiš zaupanje ljudi, izgubiš vse,« je jasen sogovornik. Po njegovem je prav odprta komunikacija z obiskovalci eden ključnih razlogov, da je Punk Rock Holiday ostal ena najbolj spoštovanih blagovnih znamk v svetu punk rocka.

Vse več družin dogajanje izkoristi za (punkrockovske) počitnice. FOTO: Roberto Pavic

Misli tako publike kot organizatorjev pa že uhajajo v prihodnje leto, saj so se pojavile napovedi, da bo festivalsko dogajanje ob Sotočju za vselej usahnilo. A žarek upanja še ostaja. Dva od petih festivalov sta se že umaknila, kar pomeni, da je pritisk manjši in obstaja upanje, da bodo lahko še nadaljevali. Dogovor z občino trenutno zagotavlja izvedbo festivala do leta 2027, Sevšek pa pravi, da si selitve drugam sploh ne predstavlja. »Če po letu 2027 festivala v Tolminu ne bo več mogoče organizirati, ga najbrž ne bo nikjer. Ta festival pripada Sotočju,« je sklenil Andrej Sevšek in dodal, da tudi z lokalno skupnostjo zelo dobro sodelujejo.