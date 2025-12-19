Punt naftnih trgovcev! Ostre besede Robertu Golobu in trem ministrom

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je danes na predsednika vlade Roberta Goloba in na tri ministre, ki pokrivajo področje oblikovanja cen naftnih derivatov Bojana Kumra, Matjaža Hana in Klemna Boštjančiča naslovila odprto pismo. V njem ostro kritizira nadaljevanje stroge regulacije cen goriv in opozarja, da ima takšna politika negativne posledice za trg, trgovce in posredno tudi potrošnike.

Kaj jim gre najbolj v nos?

Zbornica trdi, da je ohranjanje stroge regulacije cen »ekonomsko neutemeljen, brez analiz, dolgoročno škodljiv in protizakonit ukrep«. Po njihovem mnenju tak pristop najbolj udari male trgovce, večji pa naj bi že napovedovali preusmerjanje investicij na druge trge. Ob tem TZS vladi očita, da javno govori o varovanju potrošnikov in konkurenčnosti gospodarstva, v praksi pa naj bi bila politika »usmerjena predvsem v polnjenje proračuna«.

Uredba od 16. decembra: nadzor cen ostaja, marže ostajajo zamrznjene

V pismu izpostavljajo zadnjo vladno uredbo, ki je po njihovih navedbah začela veljati 16. decembra 2025 in ohranja sistem nadzora cen 95-oktanskega bencina, dizla in kurilnega olja ter omejene marže na vseh bencinskih servisih. V vladnih obvestilih se kot najvišje dovoljene marže navaja približno 0,0994 evra na liter za NMB-95 in 0,0983 evra na liter za dizel (ter 0,08 evra za kurilno olje). TZS ob tem poudarja, da so te marže po njihovih besedah manj kot polovica povprečne evropske marže.

»Če je cilj zaščita potrošnikov, zakaj se dviguje dajatve?«

Zbornica vladi očita dvojno igro: na eni strani omejuje marže trgovcem, na drugi strani pa naj bi država z dajatvami ohranjala ali celo povečevala svoje prihodke. V pismu navajajo tudi primer primerjave s Hrvaške, kjer naj bi bil 50-litrski rezervoar dizla cenejši kot v Sloveniji, kljub temu da ima Hrvaška ponovno prosto oblikovanje cen. Poudarjajo še, da so se skupne dajatve od januarja 2023 do danes povečale za 60 % (pri dizlu in 95-oktanskem bencinu), predvsem zaradi trošarin in CO₂ dajatev.

Zbornica trdi, da vlada posega prav v del, ki ima najmanjši vpliv na ceno za potrošnika, hkrati pa z davčno politiko ohranja lastne prilive. Po njihovih besedah to ni zaščita potrošnika, ampak prenos bremena regulacije na trgovce.

Opozorila strokovnjakov? Vlada jih je preslišala

V pismu TZS še izpostavlja, da naj bi vlada preslišala tudi opozorila strokovnjakov – članov Sveta za cene, ki je posvetovalno telo ministra za gospodarstvo. Po njihovih navedbah naj bi na seji v začetku decembra strokovnjaki predlaganemu besedilu uredbe nasprotovali zaradi neustreznih pravnih podlag in pomanjkanja analiz.