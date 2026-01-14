Delova osebnost leta je Nika Kovač (FOTO in VIDEO)

Delova osebnost leta 2025 je postala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka kampanje Moj glas, moja izbira.

Odgovorni urednik Dela Bojan Budja je ob razglasitvi podal naslednje besede iz utemeljitve: »Nika Kovač je ena od najbolj vidnih in vplivnih predstavnic civilne družbe v Sloveniji. Da se v kampanji My Voice, My Choice skupaj s somišljeniki bori za nekaj res velikega in pomembnega, je marsikomu postalo jasno že precej pred tem, ko sta aktivistke v boju za pravico do dostopnega splava podprla med drugim Mark Ruffalo in Severina. Bitka ni bila lahka, polen pod nogami je bilo kup – in vendar bitke Niki Kovač niso tuje. Korak za korakom so podporniki pobude odpravljali predsodke, prebijali zidove molka, predvsem pa se niso vdali. Pred očmi so imeli zdravje in življenja žensk. Niso jih jemali kot nekaj samoumevnega. Do trenutka, ko je Nika Kovač 18. decembra v evropskem parlamentu skočila v zrak, marsikdo ni verjel, da jim lahko uspe. In jim vendarle je.«

V uredništvu so za Delov častni naziv tudi tokrat nominirali deset izjemnih ljudi, zmagovalca oziroma zmagovalko so izbrali bralci z glasovanjem.

Poleg prejemnice nagrade so bili nominiranci za 36. Delovo osebnost še ekonomist Peter Wostner, plastični kirurg, ki je obiskal številna vojna območja, Tom Potokar, filmski režiser Gregor Božič, aktivist društva AETP Samo Curk, smučarska skakalca Domen in Nika Prevc, mlada izumiteljica in podjetnica Teja Potočnik, sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce Nick Vovk, alpinistki Patricija Verdev in Anja Petek ter predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit Irena Žagar.

V sklopu prireditve pa je družba Delo mediji že deveto leto zapored svojim novinarjem in fotoreporterjem podelila tudi novinarske nagrade. Posebno priznanje za izstopajoče novinarske dosežke 2025 so prejeli Saša Bojc, Nejc Gole, Vesna Milek in Tina Horvat, priznanje za fotografijo leta pa je letos pripadlo Blažu Samcu. Posebno nagrado za življenjsko delo sta prejela Miha Jenko, ki je bil na Delu zaposlen skoraj štiri desetletja, predvsem kot novinar in komentator gospodarske redakcije, ter Tone Hočevar, ki ga je izjemna novinarska pot vodila na vse konce sveta in skozi številna uredništva, bralcem pa je iz Rima šestnajst let razkrival dogajanje v vladnih palačah in za vatikanskim obzidjem. Posebno priznanje je prejelo tudi uredništvo Delo Podkastov, ki je leta 2023 začelo sistematično razvijati avtorske video- in avdiopodkaste ter s tem odprlo nov prostor za poglobljeno novinarsko pripovedovanje in razpravo.

Še vedno velja, da je bil v preteklosti Delova osebnost leta največkrat prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, ki je na prireditvi tudi nocoj. Z odra je slišal čestitko za svoj 85. rojstni dan, ki ga praznuje prav danes.

Letošnji nominiranci so dokaz, da je znanja, poguma in odličnosti pri nas več, kot si včasih upamo priznati, je izpostavila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša.

Direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša je v uvodnem nagovoru na podelitvi dejala, da so »letošnji nominiranci dokaz, da je znanja, poguma in odličnosti pri nas več, kot si včasih upamo priznati. In da ima tudi vloga medijev - zlasti resnih, verodostojnih medijev - pri tem pomembno odgovornost.« Poudarila je še, da »letošnji nominiranci ne delujejo sami zase. Vedno delujejo v odnosu do drugih - v znanosti, športu, humanitarnem delu, umetnosti in civilni družbi.«