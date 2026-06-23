V ŽIVO iz Švicarije: Znano, kdo je dobitnik 36. kresnika

Literarno nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi kresnika, ki je na kresno noč prvič potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Nagrajenka je prejela denarno nagrado v višini 7000 evrov bruto.

Žirijo kresnika je Bračič s svojim romanesknim prvencem, ki je izšel pri založbi LUD Literatura, prepričala z večplastno zgodbo o krivdi, naravi in preživetju. Po oceni žirije roman odlikujejo večplastna pripoved, preplet psihološke, okoljske in mistične tematike ter izrazito poetičen jezik, ki pomembno soustvarja njegovo posebno atmosfero.

Podelitev nagrade Kresnik Foto: Jože Suhadolnik

Za Delovo nagrado se je potegovalo pet romanov, izšli so pri petih založbah in so jih napisali štiri avtorice in avtor.FOTO: Jože Suhadolnik

Roman Kresničevje, za katerega je bila Bračič tudi nominirana za letošnjo Cankarjevo nagrado, skozi zgodbo protagonistke Agnes, ki v odmaknjenem koroškem gozdu išče izginulo sestro, odpira vprašanja osebne in kolektivne krivde, človekovega odnosa do narave ter možnosti preživetja v svetu, zaznamovanem z negotovostjo. Ob psihološko prepričljivih likih in prepletu družinskih travm, okoljskih tem, mistike in srhljivih elementov roman ustvarja izviren in večplasten pripovedni svet.

O dobitnici letošnjega kresnika je odločala petčlanska strokovna žirija, ki ji je predsedoval nekdanji novinar Dela Igor Bratož, njeni člani pa so bili literarni zgodovinar Peter Svetina, književna prevajalka in literarna kritičarka Tanja Petrič, pesnica in prevajalka Kristina Kočan ter literarna zgodovinarka in prevajalka Seta Knop.

Med petimi finalisti za letošnjega kresnika so bili poleg Bračič še Vesna Lemaić z romanom Obraz (Cankarjeva založba), Roman Rozina z romanom Trafikant (Mladinska knjiga), Irena Svetek z romanom Tam, kjer plešejo tulipani (Beletrina) in Agata Tomažič z romanom Ušabti (Goga). Vsi finalisti so prejeli finančno nagrado v vrednosti 500 evrov bruto.