Računsko sodišče pregledalo poslovanje UE Vrhnika, poslovali po domače, odkrili cel kup nepravilnosti

Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti poslovanja Upravne enote (UE) Vrhnika v delu, ki se nanaša na izdatke za blago in storitve ter investicijske odhodke, za leto 2024 ugotovilo več nepravilnosti. UE je izreklo mnenje s pridržkom. Ker upravna enota vseh nepravilnosti ni odpravila med izvajanjem revizije, od nje zahteva odzivno poročilo.

Niso preverjali višine obveznosti in informacij o ponudnikih

Sodišče je med drugim ugotovilo, da UE Vrhnika v več primerih pred plačilom računov ni preverjala pravnega temelja in višine obveznosti. Ravno tako pri oddaji evidenčnih naročil blaga in storitev ni pridobila informacij o ponudnikih in cenah na trgu.

Po ugotovitvah sodišča upravna enota ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti pred izplačili v skupnem znesku 30.572 evrov. Temeljnih načel javnega naročanja pa ni upoštevala oz. ni izvedla preveritev cen na trgu in povpraševanja pri drugih ponudnikih pri naročanju blaga in storitev v znesku 16.628 evrov.

Med nepravilnostmi je sodišče v povzetku revizije navedlo tudi, da UE Vrhnika ni pristopila k aktivnostim za sklenitev novega sporazuma oziroma pogodbe za uporabo uradnih prostorov za sklepanje zakonske zveze.