Radenska obnavlja gozdove – tudi s pomočjo osnovnošolcev in sodobne tehnologije

Radenska je že šesto leto poskrbela za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari. Zaradi vetroloma leta 2023 je bilo na območju Vuhreda, v občini Radlje ob Dravi, posekana posebej velika količina drevja, in sicer kar 1700 kubičnih metrov lesa. Ker je teren težko dostopen, so naravi na pomoč priskočili z brezpilotnimi letalniki, ki so odvrgli 3000 semenskih bombic, kar je že peta akcija zasaditve na težko dostopnih delih Slovenije. Z združenimi močmi zaposlenih in prostovoljcev so v nižjem delu zasadili še 200 sadik jelk, ki so značilne za to območje.

»Z velikim veseljem smo del pobude, ki povezuje naravo, ljudi in prihodnost. Pri sajenju je sodelovalo 16 naših sodelavcev, saj nam je skupno dobro resnično pomembno. S še večjim veseljem smo poprijeli za orodje, ker so se nam pri sajenju pridružili tudi otroci, ki so se dela lotili z nami in z velikim zanosom. Verjamem, da bodo zaradi današnjih dejanj lahko tudi prihodnje generacije uživale v čudovitih gozdovih, kakršne občudujemo mi danes,« je dodala Natalija Kreft, ki je kot članica ekipe Radenska Adriatic sodelovala pri sajenju dreves.

V Vuhredu iz zraka raztrosili več kot 3000 semenskih bombic in zasadili 200 sadik avtohtone jelke.

Narava ima sicer izjemno regenerativno moč, vendar potrebuje svoj čas. S strokovno pomočjo gozdovom lahko pomagamo, da se po ujmah obnovijo v krajšem času, ter z izbiro drevesnih vrst vplivamo na odpornost bodočega sestoja. Obnovi gozda se je pridružila tudi Lucija Odar, magistrica inženirka gozdarstva, ki pozdravlja tovrstne pobude. »Še posebej vesela sem, da smo s tem, da smo obnovili gozd, izvedli še ukrep zatiranja invazivnih vrst. Tukaj je še posebej prisotna žlezava nedotika, zelo nadležna invazivna vrsta, in ko bodo jelke zrasle, se bo vzpostavila nova klima, saj bodo prerasle invazivno vrsto. Torej dve muhi na en mah.«

Prihodnost sloni na mladih generacijah

Da učenci 4. in 5. razreda podružnične šole Vuhred radi preživijo čas v naravi, je potrdila tudi razredničarka Doris Srčič, ki se je povabilu Radenske z veseljem odzvala. »Počutimo se odgovorne, da pomagamo, pripomoremo k obstoju narave, še posebno po naravnih nesrečah. V tem delu Slovenije smo obdani s čudovito naravo. Zdaj ko učenci sodelujejo pri njeni obnovi, jo bodo zagotovo še bolj cenili.«

»Všeč mi je bilo, da so izbrali ravno nas, da smo to doživeli, ker je bilo zelo zanimivo. Naučili smo se veliko in izvedeli, kako deluje dron za sajenje dreves. Nato smo posadili sadike jelk, pri čemer smo se zelo zabavali. Z veseljem bi to še kdaj ponovila,« je vtise strnila Blažka, ena izmed prisotnih učenk in učencev.

Skrb za gozd nadaljujejo – z ustvarjalnim natečajem

Po zaključeni sadnji gozdnih mladik v sklopu letošnje kampanje z naslovom »Vse, kar posadimo s srcem, uspeva« Radenska sporočilo o pomenu gozdov širi z nagradnim ustvarjalnim natečajem, namenjenim osnovnošolcem. Učenci od 1. do 9. razreda lahko sodelujejo z avtorskimi deli v poljubni likovni tehniki, komisija pa bo izbrala pet finalistov, za katere bo glasovala še širša javnost. Natečaj je odprt do 12. novembra.

