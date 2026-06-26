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Radenska žüpa: dijaki spet kralji kotlička v parku

Bodoči kuharji spet pripravili najboljšo štajersko kislo žüpo v kotlu. V radenskem parku se je trlo obiskovalcev, navdušenih nad dobrotami.
Organizatorji so poskrbeli za vse sestavine in pripomočke.

Organizatorji so poskrbeli za vse sestavine in pripomočke.

V Radencih je omamno dišalo po kisli juhi. FOTOGRAFIJE: Dani Mauko

V Radencih je omamno dišalo po kisli juhi. FOTOGRAFIJE: Dani Mauko

Prvo mesto so znova osvojili dijaki SŠGT Radenci.

Prvo mesto so znova osvojili dijaki SŠGT Radenci.

Drugouvrščena ekipa Športno-kulturnega društva Lutverci

Drugouvrščena ekipa Športno-kulturnega društva Lutverci

Komisija je ocenila izdelke 11 ekip.

Komisija je ocenila izdelke 11 ekip.

Organizatorji so poskrbeli za vse sestavine in pripomočke.
V Radencih je omamno dišalo po kisli juhi. FOTOGRAFIJE: Dani Mauko
Prvo mesto so znova osvojili dijaki SŠGT Radenci.
Drugouvrščena ekipa Športno-kulturnega društva Lutverci
Komisija je ocenila izdelke 11 ekip.
Oste Bakal
 26. 6. 2026 | 07:40
2:06
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V sklopu praznovanja 30. občinskega praznika v Radencih so v deželi treh srčkov potekali številni dogodki, ni pa šlo niti brez kuhanja: pripravili so tudi 27. tradicionalno tekmovanje v kuhanju kisle štajerske žüpe (juhe) v kotličku na prostem.

Tudi letošnje tekmovanje, ki ga je med Festivalom mačje mesto 2026 organiziralo Turistično društvo Radenci, je potekalo na stari lokaciji v radenskem parku, kjer se je trlo obiskovalcev od blizu in daleč. Med prireditvijo so se sicer zvrstile številne zanimivosti, tudi za najmlajše, prišlo pa je tudi 50 savinjskih gostov, članov Koronarnega kluba Savinjska dolina Žalec. Na tekmovanju je ob številnih podobnih prireditvah v okolici nastopilo 11 ekip, ki so jih sestavljali glavni kuhar in pomočnik pa še kdo.

Jed so na koncu brezplačno ponudili obiskovalcem.

Bilo je vroče

Sonce je neprizanesljivo pripekalo, temperaturo so dvigovala še kurišča, a vročina kljub temu ni nikogar pregnala. Vse potrebne sestavine in opremo so tekmovalcem zagotovili organizatorji, ekipe pa so lahko uporabile tudi kaj svojega, da so si okrasile delovišče ali pa še izboljšale okus jedi. Vsaka ekipa je pripravila 15–20 porcij juhe, žüpe, iz prav vseh kotlov pa je omamno dišalo. Jed so na koncu, potem ko jih je ocenila komisija pod vodstvom učitelja Dušana Zelka, brezplačno ponudili obiskovalcem, na voljo pa so bile tudi druge dobrote.

Drugouvrščena ekipa Športno-kulturnega društva Lutverci
Drugouvrščena ekipa Športno-kulturnega društva Lutverci

Najboljšo žüpo je po mnenju strokovne komisije, podobno kot lani in večkrat doslej, skuhala ekipa dijakov SŠGT Radenci (Aleks Kustec, Jan Mlinarič Belak in Erik Sever), drugo mesto je pripadlo ekipi Športno-kulturnega društva Lutverci, tretje pa ekipi Društva upokojencev Kapela. Vsi so iz rok predsednice TD Radenci Karmen Žibret Kaučič prejeli priznanja in praktična darila pokroviteljev. Oste Bakal

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