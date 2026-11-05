Radensko polje pred izzivom, kakršnega ne pomnijo: brez vode so že od maja

SUŠA

Da bi živalim vsaj nekoliko olajšali življenje, so uredili 40 novih mlak.

Radensko polje, eno manjših kraških polj v Sloveniji, letos doživlja nekaj, česar ne pomnijo niti domačini. Voda je izginila že maja in se vse do jeseni ni vrnila. Že skoraj 200 dni ni vode?! Suša je prizadela številne živalske vrste, predvsem dvoživke, ki zaradi pomanjkanja vode niso mogle dokončati svojega razvoja. Da bi živalim vsaj nekoliko olajšali življenje, so naravovarstveniki uredili 40 novih mlak, med katerimi so nekatere tudi v najhujši poletni vročini ostale polne vode. 15 km2 je površina Radenskega polja. Središče krajinskega parka je Žabja hiša, kjer je predstavljeno Radensko ...