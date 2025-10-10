Rakičanski gejzir spet bruha vročo vodo, domačini zaskrbljeni

KAJ BO S PITNO VODO?

Obstajajo strahovi, da bo voda iz vrtine ogrozila podtalnico in pitne vire. Hladilni bazeni trenutno preprečujejo iztekanje v Ledavo.

Okoli 1300 metrov globoka vrtina v Rakičanu pri Murski Soboti je na začetku letošnjega poletja spet začela bruhati vročo vodo. Po prepričanju nekaterih je te toliko, da bi lahko poceni ogrevali celotno naselje Rakičan z okoli 1500 prebivalci, ob tem pa še regijsko bolnišnico v bližini ter srednjo zdravstveno šolo, biotehnično šolo, največji dom starejših v regiji itn. Po drugi strani pa se nekateri bojijo, da bo vroča voda negativno vplivala na pitno vodo v kraju. Mehanske poškodbe? Mestna občina se je po odkritju rakičanskega gejzirja iz raziskovalne vrtine v RAK-1 obrnila na Ministrstvo za ...