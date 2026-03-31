SPEKTAKEL

Rastline bodo v Arboretumu Volčji Potok pričarale koncert

Arboretum Volčji Potok je po obisku takoj za Ljubljanskim in Predjamskim gradom.
Mnogi so prisluhnili predstavitvi. FOTO: Janez Kuhar

V Arboretumu že bujno cveti. FOTO: Janez Kuhar

Vodstvo je predstavilo uspehe in novosti. FOTO: Janez Kuhar

Cvetoča drevesa za čarobne sprehode FOTO: Janez Kuhar

Janez Kuhar
 31. 3. 2026 | 08:20
V prireditvenem paviljonu Arboretum Volčji Potok so predstavili dosežke zavoda v letu 2025 in prilagajanje parka na podnebne spremembe ter dogodke in novosti v letu 2026. Kot je pojasnil direktor Matjaž Mastnak, je park lani obiskalo 390.420 obiskovalcev, kar je 11,6 odstotka več kot leto prej. Arboretum se tako uvršča med najbolj obiskane turistične točke kulturne dediščine v Sloveniji, takoj za Ljubljanskim in Predjamskim gradom.

Zgodnja pomlad

Za dosežke na področju gostoljubnosti jim je Turistična zveza Slovenije podelila zlato priznanje za najboljšo izletniško točko 2025 in zeleni znak gostoljubnosti po izboru javnosti. Januarja 2026 je park prejel tudi nagrado Best of Local Awards kot najboljši družinski izletniški cilj. Arboretum se je spomladi 2025 vključil v mednarodno mrežo ArbNet in pridobil akreditacijo III. stopnje, ki jo ima le 15 arboretumov v Evropi. Zaključili so energetsko in statično sanacijo treh objektov (pristava, Galerija Janeza Boljke, trgovina) v vrednosti dobrega milijona, kar je bilo največja investicija v zgodovini zavoda, financirana iz sredstev EU in Ministrstva za kulturo. V naslednjih dveh letih pričakujejo še dve večji investiciji – sanacijo vodotokov in popoplavno obnovo poti, ki bosta povečali odpornost kulturnega spomenika.

390.420 obiskovalcev je lani uživalo v parku.

Ugotavljajo, da se pomlad zaradi podnebnih sprememb začne bolj zgodaj, v parku pa aktivno raziskujejo, kako podaljšati sezono cvetenja tulipanov, ki so njihova prepoznavna pomladna podoba. Jeseni so posadili okoli 400 različnih sort tulipanov na več mikrolokacijah in tisoč grmovnic. Za podaljšanje cvetenja med prvomajskimi prazniki so jih del shranili na hladno. V arboretumu cvetijo tudi poljane narcis, dišeče hijacinte, magnolije, okrasne jablane in japonske češnje. Park je tudi dom živalskega sveta, predvsem ptic, kačjih pastirjev in dvoživk. Postavili so nove gnezdilnice in omogočili spremljanje življenja ptic v živo prek prenosa iz ptičjih hišic.

Ozvočena črna jelša

Letošnji načrt vključuje tudi več kot 200 dogodkov, razstav, delavnic in drugih dejavnosti. Najpomembnejši so cvetlične razstave, kulinarična doživetja, glasbeni nastopi ter dejavnosti za zdravje in dobro počutje, lutkovne in kinopredstave. Za družine sta poleg igrišča v naravni senci na voljo iskanje skritega zaklada, povezanega z dinozavri, in srečanje s tropskimi metulji, za zaljubljence pa romantični kotički in večerna doživetja ob lučkah. Upokojenci uživajo v sprehodih ob cvetju, šole in skupine pa se vključujejo v različne programe.

Poseben gost novinarske konference je bil Miha Kačič, avtor avdiovizualnega projekta, ki povezuje naravo, umetnost in tehnologijo. Umetnik Miha Godec bo izvajal instalacijo, v kateri bo slovensko avtohtono drevo črna jelša ozvočeno in vizualno interpretirano. Senzorji na drevesu ob drevoredu bodo zaznali odziv na dotik, objem ali stik, notranje procese pa bodo interpretirali zvok in vizualni učinki. V sklopu projekta bo potekal enodnevni dogodek 23. maja 2026, na katerem bo nastopil Cvetlični orkester povezanih rastlin, ki bodo v realnem času ustvarjale zvočne signale, sintetizirane v glasbeni performans.

