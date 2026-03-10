Ravnatelj Gimnazije Moste zaposlil družinsko članico, KPK to »nesporno dokazala«

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov ravnatelja Gimnazije Moste dr. Jurija Kočarja. Kot so sporočili, je ravnatelj kljub formalni izločitvi iz postopka zaposlovanja sodeloval pri odločanju in na koncu podpisal sklep o izbiri ter pogodbo o zaposlitvi kandidatke, ki je njegova družinska članica. Na komisiji so zapisali, da so v postopku zbranih dokazov »nesporno dokazali«, da je Kočar kljub izločitvi večkrat aktivno posegel v postopek izbire kandidata za javno razpisano delovno mesto učitelja geografije na Gimnaziji Moste. Po navedbah komisije je najprej določil in imenoval člane izbirne komisije, nato pa z obvestilom razveljavil odločitev komisije o izboru kandidata.

V ponovljenem postopku javnega razpisa je, kot sporočajo na KPK, ravnatelj kljub ponovni formalni izločitvi znova določil in imenoval nove člane izbirne komisije. Ob tem je podpisal tudi sklep o izbiri ter pogodbo o zaposlitvi kandidatke, ki je njegova družinska članica. Na komisiji poudarjajo, da družinske vezi vedno predstavljajo povečano tveganje za nasprotje interesov. »Ne glede na okoliščine je v takih primerih nemogoče zagotoviti popolno objektivnost in nepristranskost odločanja,« so zapisali. Po njihovih pojasnilih mora uradna oseba v takšnih situacijah takoj prekiniti delo v zadevi oziroma se iz postopka v celoti izločiti ter o okoliščinah nasprotja interesov obvestiti nadrejenega. Opozorili so, da mora biti izločitev dejanska, in ne zgolj formalna. V obravnavanem primeru je namreč ravnatelj kljub formalni izločitvi izvajal procesna dejanja, s katerimi je po navedbah komisije neposredno vplival na potek in rezultat postopka javnega razpisa.

Ker je ravnatelj s takšnim ravnanjem kršil zakon, kar je ugotovljeno s pravnomočno odločbo, je komisija o ugotovitvah obvestila tudi svet zavoda Gimnazije Moste. Kot so sporočili, so ga pozvali, naj na podlagi svojih pristojnosti sprejme ustrezne ukrepe. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč v 59.a členu omogoča tudi razrešitev ravnatelja iz takšnih razlogov. Na KPK so še zapisali, da objavljajo ugotovitve o konkretnem primeru v celoti z namenom krepitve standardov ravnanja uradnih oseb. Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.