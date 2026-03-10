Ravnatelj Gimnazije Moste zavrača očitke KPK: »Ocenjujem, da sem ravnal zakonito ter v dobro dijakov«

Potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) objavila ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov ravnatelja Gimnazije Moste dr. Jurija Kočarja, se je ta na očitke odzval in jih zavrnil. Kot smo poročali, je KPK ugotovila, da je Kočar kljub formalni izločitvi iz postopka zaposlovanja sodeloval pri odločanju o izboru kandidata za učitelja geografije ter podpisal sklep o izbiri in pogodbo o zaposlitvi kandidatke, ki je njegova družinska članica. Na komisiji so zapisali, da so z zbranimi dokazi »nesporno dokazali«, da je ravnatelj večkrat posegel v postopek izbire, čeprav bi se moral iz njega izločiti.

Kočar v odzivu pojasnjuje, da je gimnazija v šolskem letu 2023/24 potrebovala dodatnega učitelja geografije, zato so objavili razpis za prosto delovno mesto. Na razpis so se prijavili trije kandidati, med njimi tudi njegova žena. »Ena kandidatka je odstopila od prijave, druga pa je bila z drugega konca Slovenije in ni imela ustreznih delovnih izkušenj,« pravi. Po njegovih besedah so se v postopku pojavile tudi nepravilnosti pri delu izbirne komisije. Trdi, da je komisija z vprašanji do ene od kandidatk posegla »preko dopustne meje spoštovanja njene zasebnosti in družinskega življenja«, zato so razpis ponovili. Na ponovljen razpis se je po njegovih navedbah prijavila le ena kandidatka, ki je nato dobila zaposlitev. »Ker gre za družinskega člana, sem se kot ravnatelj iz izbirnih postopkov izločil,« zagotavlja.

Ravnatelj dodaja, da na delo izbrane učiteljice geografije ni bilo pripomb. »Dijaki so učitelja geografije potrebovali in ponosen sem, da smo v času, ko se šole soočamo z veliko kadrovsko stisko, lahko zaposlili res dobro učiteljico. Na njeno delo ni bilo pripomb niti s strani dijakov niti staršev,« pravi. Ob tem navaja tudi ugotovitve inšpektorata za delo, ki je kmalu po zaposlitvi opravil izredni nadzor. Po njegovih besedah inšpektorat v postopku ni ugotovil nepravilnosti, podal pa je pripombo, da bi šola učiteljico lahko zaposlila za nedoločen in ne za določen čas. Kočar meni, da so očitki del širšega pritiska nanj kot ravnatelja. »Ocenjujem, da gre le še za en primer v nizu poskusov razrešitve sicer uspešnega ravnatelja,« trdi.

Dodaja, da se razmere na šoli dodatno zapletajo zaradi institucionalnih težav. Navaja, da je izredni nadzor šolske inšpekcije ugotovil nepravilnosti pri sestavi in delovanju sveta zavoda, zato na šoli potekajo volitve za nove predstavnike zaposlenih v svetu zavoda. »Ocenjujem, da sem v očitanem primeru in pri svojem delu vselej ravnal zakonito ter v dobro dijakov in naše šole,« še pravi ravnatelj.