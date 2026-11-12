Ravnatelj osnovne šole že več kot pol leta ne sme opravljati dela: razlog je sum hudega kaznivega dejanja

ŠOK

Tožilstvo potrdilo kazenski postopek zaradi pornografskega gradiva.

Na naše uredništvo so prišle informacije o domnevnih nepravilnostih, povezanih z ravnateljem ene od osnovnih šol na jugovzhodu države, ki že več mesecev ne opravlja svojega dela. Po neuradnih informacijah naj bi bil njegov umik povezan s sumom hudega kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Zaradi resnosti navedb smo se za pojasnila obrnili na šolo, pristojno državno tožilstvo, sodišče in Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeni odgovori potrjujejo, da ima ravnatelj začasno prepoved opravljanja dela, tožilstvo pa je potrdilo tudi obstoj kazenskega postopka, v katerem je ...