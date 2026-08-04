Ravnatelj Peter Pirc o romski problematiki: »Romi so tu in tu bodo ostali ...«

NAČRTNO DELO

Peter Pirc, ravnatelj OŠ Zbora odposlancev, ki se z romsko problematiko ukvarja od leta 2013, opozarja, da samo izobrazba ni dovolj, usmerjeni moramo biti v zaposlovanje Romov.

»Sedanja vlada ne sme več čakati, ampak nadaljevati ukrepe, ki vodijo v integracijo Romov,« pravi Peter Pirc, ki se je začel z Romi ukvarjati leta 2013, ko je postal ravnatelj kočevske Osnovne šole Zbora odposlancev. »Vsako leto smo imeli tri situacije, ko so k nam drveli novinarji,« pravi ravnatelj, ki je obenem ugotavljal, da v prvi razred prihajajo Romi brez znanja slovenščine in z drugačnimi navadami. Učiteljem na konferencah še vedno pravi: »Romi so tu in tu bodo ostali. Od nas pa je odvisno, na kakšen način bomo mi z njimi živeli.« Rezultat njihovega načrtnega dela je, da je na šoli, ki ...