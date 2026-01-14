  • Delo d.o.o.
ODZIV VODSTVA

Ravnateljica po incidentu v Trbovljah: »Na šoli je res prišlo do konflikta med dvema učencema«

Obvestili so starše in pristojne organe, stekli so tudi razgovori in strokovni postopki za zagotovitev varnosti otrok.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
N. Č. K. G.
 14. 1. 2026 | 16:58
 14. 1. 2026 | 16:58
4:39
A+A-

Na eni izmed osnovnih šol v Trbovljah je v začetku tedna prišlo do varnostnega incidenta med dvema učencema, ki je sprožil odziv šole, policije in drugih pristojnih institucij. Na dogodek je opozorila mati enega od otrok, ki je navedla, da je bil njen sin v šolskih prostorih izpostavljen stiski in strahu. Po njenih navedbah naj bi starejši učenec mlajšega najprej izzival k pretepu, nato pa mu sledil v drug del šole, kjer naj bi iz šolske torbe vzel predmet v obliki pištole. Dogodek je nemudoma prijavila policiji in Centru za socialno delo, o njem pa so bili obveščeni tudi vodstvo šole, učitelji in šolska svetovalna služba.

»Včeraj je v eni izmed osnovnih šol v Trbovljah prišlo do resnega varnostnega incidenta, v katerem je bil žrtev moj sin. Starejši učenec ga je najprej izzival k pretepu. Ko se je moj sin konfliktu poskušal izogniti in se umaknil v drugo nadstropje šole, mu je ta sledil in na stranišču iz šolske torbe vzel pištolo. Kakšna je bila, mi še ni znano. Dejstvo pa je, da je moj otrok v resni stiski in strahu.«

Policija je opravila nujne ukrepe za zagotovitev varnosti 

Dogodek je potrdila tudi policija. Kot so sporočili, so v tem tednu prejeli obvestilo, da je otrok v šolskih prostorih vrstnikom razkazoval igračo v obliki orožja. »Policisti so opravili prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti in o dogodku še zbirajo obvestila,« so pojasnili. Po do zdaj zbranih podatkih niso potrdili, da bi bili izpolnjeni vsi elementi protipravnega ravnanja. Dodali so, da policija v takšnih primerih sodeluje s šolami, starši in drugimi institucijami. Zaradi varstva osebnih podatkov mladoletnikov dodatnih podrobnosti ne razkrivajo. Na policiji ob tem opozarjajo na pomen pogovora z otroki. »Le tako lahko otrok dovolj zaupa staršem ali skrbnikom, da se lahko izpove, ko se mu dogaja nasilje ali druge vrste psihični pritisk,« so poudarili ter pozvali, naj žrtve in priče nasilnih dejanj o tem nemudoma obvestijo policijo.

»Pozivamo vse žrtve kaznivih dejanj ter tudi druge osebe, ki imajo informacije o kakršnih koli dejanjih z elementi nasilja ali drugih kaznivih ravnanjih, da o tem nemudoma obvestijo policijo.«

Na dogodek so se za nas odzvale tudi osnovne šole. Na Osnovni šoli Tončke Čeč so pojasnili, da se incident ni zgodil pri njih, hkrati pa izrazili skrb zaradi tovrstnih dogodkov v lokalnem okolju. Poudarili so, da šole varnosti namenjajo posebno pozornost, ob tem pa opozorili na pomembno vlogo staršev pri vzgoji otrok. Podoben odziv so podali tudi na Osnovni šoli Trbovlje, kjer so prav tako zatrdili, da se dogodek ni zgodil v njihovih prostorih. Poudarili so, da so šole pri vzgojnem delovanju podaljšana roka staršev ter da je sodelovanje z družinami ključno, zlasti pri obravnavi zahtevnejših vedenjskih primerov.

»Vzgojno-izobraževalni zavod je živ organizem in kljub nenehnemu dežurstvu ter nadzoru se dinamika med mladostniki včasih odvije v sekundah. Ključno je, da je bila reakcija šole takojšnja, strokovna delavka je dogodek prekinila v trenutku, ko se je zgodil. Šola ni le prostor nadzora, ampak prostor učenja odgovornosti.«

V zvezi z dogodkom smo se obrnili tudi na Osnovno šolo Ivana Cankarja Trbovlje, odgovore na vprašanja pa nam je posredovala ravnateljica Eva Ukmar, ki je potrdila, da se je dogodek zgodil pri njih in poudarila, da je bila reakcija šole takojšnja. »Naša prva in najsvetejša dolžnost je zagotavljanje varnega zavetja za vsakega učenca, zato vsakršen odklon od tega načela jemljemo z največjo mero resnosti. Strokovni delavci so takoj ob samem dogodku videli, da je omenjen predmet plastična igrača, kar so nato potrdili tudi policisti,« je zapisala v odzivu. Po njenih besedah konflikt ni ostal neopažen, saj so strokovne delavke posredovale nemudoma in odločno ter spor prekinile v trenutku nastanka, še preden bi lahko prišlo do hujših posledic. Kot je pojasnila, so bili ustrezni postopki sproženi takoj, o dogodku pa so bile obveščene tudi pristojne institucije in starši vpletenih otrok. »Zdaj tečejo intenzivni razgovori in strokovni postopki, katerih cilj ni le sankcija, temveč razumevanje stiske, ki je do dogodka pripeljala, ter ponovna vzpostavitev občutka varnosti za vse otroke,« je dodala. Ob tem je poudarila, da ima pri obravnavi tovrstnih dogodkov pomembno vlogo tudi sodelovanje s starši. 

Trbovlje osnovna šola incident ravnateljica policija
