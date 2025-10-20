Ravnateljica staršem pisala v albanščini, poslanec NSi pobesnel: »Nedopustno!«

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je na družbenem omrežju zapisal, da je zjutraj prejel informacijo, da so na I. Osnovni šoli Žalec staršem poslali vabilo na roditeljski sestanek v slovenskem in albanskem jeziku. V Sloveniji, kjer je uradni jezik slovenščina, je to po mnenju poslanca nedopustno. »Uradna komunikacija v javnih ustanovah mora biti v slovenskem jeziku,« poudarja.

Poslanec Reberšek v objavi na svoji strani navaja, da je po prejemu informacije takoj ukrepal. Po potrditvi informacije je takoj s poslanskim vprašanjem pisal ministru za vzgojo in izobraževanje Vinku Logaju in predsednic DZ Urški Klakočar Zupančič.

Poudarja, da spoštuje vse kulture in jezike, a hkrati jasno opozarja:

»Spoštujem vse kulture in jezike, vendar je treba jasno poudariti, da živimo v Sloveniji, kjer je uradni jezik slovenski. Uradna komunikacija v javnih ustanovah mora biti v slovenskem jeziku. Vse drugo je nedopustno,« poudarja.

Reberšek se pri svoji argumentaciji sklicuje tudi na 12. člen Zakona o javni rabi slovenščine, po katerem se vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih do univerzitetne ravni izvajata v slovenščini.

Na ministra Logaja je naslovil poslansko vprašanje: »Zanima me, ali ste s tem primerom seznanjeni ter kaj boste storili, da se tak primer ne bo več ponovil in bo uradna komunikacija v slovenskih šolah potekala skladno z Zakonom o javni rabi slovenščine?«

Roditeljski sestanek je sicer potekal prejšnji teden, na vabilu pa je še zapisano, da se ga bo prevajalo. Verjetno v albanski jezik.

Na vodstvo OŠ Žalec in ministra Logaja smo tudi sami naslovili nekaj novinarskih vprašanj. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.