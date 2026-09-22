Dan žalovanja na Koroškem, ob 15. uri zadnje slovo od družine Jamnik Kobolt

Danes je za Ravne na Koroškem dan žalovanja. Skupnost se bo poslovila od Izidorja Jamnika, njegove žene Petre Jamnik Kobolt in njune desetletne hčerke Eme, katerih življenja je avgusta prekinila tragedija med počitnicami v Italiji. Družina je bila po eksploziji v nastanitvenem objektu v kraju Mileto v Kalabriji hudo poškodovana, pozneje pa so vsi trije umrli.

Občina Ravne na Koroškem je dan njihovega pogreba razglasila za dan žalovanja. Na občinskih objektih so zastave izobešene na pol droga, izobešena je tudi črna zastava, izvedena bo žalna seja občinskega sveta. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve.

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: Md Lučka

Izidor Jamnik je umrl mnogo prezgodaj. FOTO: Aljaž Ursej

Danes ob 10. uri bo v večnamenski dvorani v Kotljah žalna spominska slovesnost v spomin na Izidorja, Petro in Emo. Pogrebna slovesnost bo ob 15. uri na pokopališču v Kotljah.

Občina občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosi, naj se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je tragedija prizadela. Lastnike lokalov prosijo, naj v znak spoštovanja danes ne vrtijo glasne glasbe. Za družino so na Ravnah žalovali že v začetku septembra, ko je občina po smrti Izidorja in Petre razglasila tridnevno žalovanje. Zdaj je dan žalovanja ponovno razglašen ob dokončnem slovesu od vseh treh članov družine.

Žalna slovesnost ob 10. uri, pogreb ob 15. uri

Tudi gasilci so bili šokirani nad prizorom. FOTO: Vigili Del Fuoco

Danes ob 10. uri bo v večnamenski dvorani v Kotljah žalna spominska slovesnost v spomin na Izidorja, Petro in Emo. Pogrebna slovesnost bo ob 15. uri na pokopališču v Kotljah. Žare bodo v poslovilni vežici od 11.30 dalje. Svojci so sporočili, da cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Ravne bodo danes obstale v tišini

Občina je v žalni knjigi zapisala, da so bili Izidor, Petra in Ema tesno vpeti v življenje občine ter da so s svojim delom, sodelovanjem in skrbjo za skupnost pustili pomemben pečat. Občina družini ob nenadomestljivi izgubi nudi potrebno podporo in pomoč. Ob tem prosi, naj se svojcem in vsem žalujočim v času slovesa omogoči mir in zasebnost.

»Svojcem, prijateljem in vsem, ki jih je njihova nenadna smrt prizadela, izrekamo iskreno in globoko sožalje,« so zapisali župan Tomaž Rožen, občinski svet ter sodelavke in sodelavci občinske uprave.