Ravs med mladinci SD in Svobode: »Pa koliko ste stari? Kakšno je to obnašanje?«

Po tragični smrti priljubljenega novomeškega gostilničarja Aleša Šutarja - Aca, ki je izgubil življenje pri zaščiti svojega sina pred nasilnimi mladeniči, se je rodil Šutarjev zakon. Ta ne le da obljublja večja pooblastila policiji, ampak pomeni tudi številne spremembe v kaznovalni politiki, ki bodo imele dolgoročen vpliv na zaščito najranljivejših skupin v družbi, zagotavlja vlada.

A zakon očitno ni prepričal podmladka SD.

»Današnji Šutarjev zakon pomeni eno od dveh stvari:

– da je vlada sposobna v 10 dneh spisati zakon o pomembni temi in da bo do konca mandata izpolnila vse svoje obljube,

– ali pa to pomeni, da nam je servirala zakon, ki ni vreden papirja, na katerega je napisan.

Presodite sami,« je Mladi forum SD sporočil na facebooku.

A ob zapis se je obregnil podmladek Gibanja Svoboda. »Ali pa pomeni to, da smo naredili v desetih dneh nekaj, kar vaše ministrstvo ni uspelo narediti v treh letih?« so koalicijske kolege vprašali v komentarju. Medtem ko odgovora od avtorjev zapisa niso prejeli, pa so svoje povedali sledilci. »Dajte se prepirati kje drugje. Tole ni v redu,« se je jezil eden od njih. »Pa koliko ste stari? Kakšno je to obnašanje?« pa je pripomnila neka druga uporabnica spleta.