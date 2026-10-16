Ste slišali, kako sta se udarila Asta Vrečko in Vinko Gorenak? Milijarde za obrambo, kaj pa denar za ljudi ...

Razprava o državnem proračunu je prerasla v politični obračun na družbenem omrežju X. V ospredju so vprašanja, ki zadevajo družine, starše, invalide in starejše: ali se nam obetajo posegi v socialne pravice, medtem ko država načrtuje vse več denarja za obrambo? Novinarka in publicistka Neva Železnik je opozorila na domnevne reze pri osebni asistenci, starševskih nadomestilih, otroških dodatkih, štipendijah in celo na možnost skrajšanja porodniškega dopusta.

Vinko Gorenak FOTO: Uroš Hočevar

Državni sekretar Vinko Gorenak je od nje zahteval vire za takšne navedbe, v razpravo pa se je vključila tudi Asta Vrečko, ki ga je napotila k proračunskim dokumentom.

Spor odpira širše vprašanje, kako bo nova vlada razporejala javni denar in katere bodo njene prednostne naloge. Obrambni izdatki naj bi se po predstavljenih načrtih v prihodnjih letih občutno povečali, zato se pojavlja vprašanje, ali bodo spremembe vplivale tudi na financiranje socialnih programov in družinske politike. Toda pri tem je treba ločiti med predvidenimi proračunskimi spremembami, političnimi opozorili in že sprejetimi odločitvami.

Železnik: Ministrstvo je »gromozanski blef«

Neva Železnik je na omrežju X ostro kritizirala Ministrstvo za demografijo, socialne zadeve in družino. Zapisala je, da je ministrstvo po njenem mnenju »en gromozanski blef«, saj naj bi država posegala v pravice ljudi, čeprav naj bi si prizadevala za povečanje rodnosti. Opozorila je na domnevno zmanjševanje sredstev za osebno asistenco, nižja starševska nadomestila, morebitno skrajšanje porodniškega dopusta, otroške dodatke in štipendije.

Njeno sporočilo je bilo jasno: kako naj bi država spodbujala rojstva otrok, če bi hkrati zmanjševala podporo družinam? Morebitno krčenje pravic bi lahko še dodatno obremenilo starše, zlasti tiste, ki se že zdaj spopadajo z visokimi življenjskimi stroški.

Gorenak zahteval dokaze, omenil tudi širjenje laži

Na objavo se je odzval državni sekretar Vinko Gorenak, ki je Železnikovo pozval, naj navede vire svojih informacij. Poudaril je, da sodeluje v vladi in da ima pregled nad dogajanjem na ministrstvih, vendar takšnih podatkov ni zasledil. Ob tem je postavil tudi vprašanje, ali jo kdo plačuje za širjenje laži.

Gorenak je tako izrazil dvom o verodostojnosti navedb in zahteval konkretno podlago za trditve o domnevnih rezih. Njegov odziv je spor iz vsebinske razprave o proračunu premaknil tudi na vprašanje, ali so opozorila o prihodnjih spremembah utemeljena.

Asta Vrečko. Foto: Marko Feist

Vrečko mu je odgovorila: »Prioritete vlade so jasne«

V razpravo se je vključila tudi Asta Vrečko, ki je Gorenaka pozvala, naj odpre predloge proračunov in njihove priloge. Zapisala je, da po njenem mnenju rezi na omenjenih področjih tudi na seji pristojnega odbora niso bili zanikani. »Prioritete vlade so jasne. Družina, mamice, starejši ipd. žal to niso,« je zapisala.

Ob tem je izpostavila načrtovano rast obrambnih izdatkov in navedla naslednje zneske:

2026: 1,713 milijarde evrov;

1,713 milijarde evrov; 2027: 1,938 milijarde evrov;

1,938 milijarde evrov; 2028: 2,205 milijarde evrov.

Po teh številkah bi se obrambni izdatki med letoma 2026 in 2028 povečali za 492 milijonov evrov oziroma približno 28,7 odstotka. Vrečko je opozorila tudi, da je treba pri razumevanju socialnih izdatkov pogledati širšo sliko. Proračunska postavka oziroma podprogram denarne socialne pomoči namreč ne vključuje zgolj denarne pomoči, temveč tudi varstveni dodatek, pogrebnino, posmrtnino in izredno socialno pomoč. Slednja je lahko namenjena tudi kritju nujnih življenjskih stroškov, na primer ogrevanja ali nakupa pralnega stroja.

Kaj se je spremenilo po menjavi vlade?

Za razumevanje spora je pomembna tudi primerjava s stanjem pred menjavo vlade. Vlado Roberta Goloba, ki je državo vodila od leta 2022 do junija 2026, je nasledila vlada Janeza Janše, imenovana 4. junija 2026. V začetku leta 2026 so se nekateri socialni transferji uskladili z inflacijo. Otroški dodatki, državne štipendije in nekateri drugi prejemki so se 1. marca 2026 zvišali za 2,7 odstotka. Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta se uskladila z novim osnovnim zneskom minimalnega dohodka.

V zadnjem obdobju prejšnje vlade pa so bile sprejete tudi spremembe na področju družinskih prejemkov. Med drugim je bilo odpravljeno 20-odstotno povišanje otroškega dodatka za otroke, mlajše od štirih let, ki niso obiskovali vrtca. Hkrati so bile uvedene tudi nekatere razširitve pravic, med drugim na področju starševskega dopusta rejnikov in opredelitve enostarševskih družin. Zato primerjava ne more temeljiti zgolj na trditvi, da je bilo pred menjavo vlade vse boljše oziroma da se zdaj vse pravice zmanjšujejo. Za natančno presojo je treba primerjati posamezne zakonske določbe, proračunske postavke in dejansko višino izplačil.

Več za obrambo in manj za socialo

Polemika med Gorenakom in Vrečko odpira vprašanje, kakšne bodo prednostne naloge vlade pri razdeljevanju javnega denarja. Medtem ko Vrečko opozarja na rast obrambnih izdatkov in morebitne posledice za socialno varnost, Gorenak zahteva konkretne dokaze za navedbe o rezih.

Odgovor na vprašanje, ali bodo družine, invalidi in starejši res ostali brez dela pravic, bo mogoče dati šele na podlagi natančne primerjave uradnih proračunskih dokumentov in konkretnih predlogov sprememb. Do takrat je treba navedbe o znižanju posameznih prejemkov in skrajšanju porodniškega dopusta obravnavati kot opozorila.