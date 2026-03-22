Razbiti šnops pilotu odišavil paket (FOTO)

Ob 81. obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 Je Reviens (Vrnil se bom) z 10-člansko posadko, ki je padel pod vasjo Gradenc v Suhi krajini, se je tamkajšnje turistično društvo ob spomeniku poklonilo posadki in pilotu Edwardu F. Loganu.

Pilot Edvard F. Logan FOTO: Osebni arhiv

Letalo je bilo na svoji 34. misiji, med bombardiranjem strateških ciljev 9. marca 1945 v avstrijskem Gradcu, zadeto in tako poškodovano, da je bilo vseh 10 članov posadke med vračanjem prisiljenih skočiti iz letala. Kot zadnji je pred Gradencem skočil prav pilot Logan. K sreči so vsi preživeli ter se ob podpori domačinov in partizanov prek letališča v Beli krajini vrnili v Italijo. Pretresljivo zgodbo s srečnim koncem je avtor, upokojeni transportni pilot in letalski upravni delavec Logan, spisal v knjigi Jump, Damn It, Jump!, kar pomeni Skočite, prekleto, skočite.

Tablica padlega bombnika iz Gradenca FOTO: Slavko Mirtič

34. MISIJA bombnika se je končala s strmoglavljenjem.

Poštarji uživali

Zbrane sta na tokratni slovesnosti pozdravila žužemberški župan Jože Papež in predsednik tamkajšnjega turističnega društva Vlado Kostevc. Kostevc je dejal, da je bila postavitev spomenika leta 2017 izraz hvaležnosti in pomemben pomnik naše skupne zgodovine, ameriško-slovenskega prijateljstva in nevsakdanjega dogodka med drugo svetovno vojno, ko je v strmoglavljenju letala preživela celotna posadka. Z minuto molka so se prisotni poklonili spominu na letalce in pilota Edwarda F. Logana, ki je umrl leta 2021 v 101. letu starosti v ameriškem Hendersonwillu v Južni Karolini. Logan je slovesnost 2017. spremljal prek videopovezave, za kar so poskrbeli dijaki Šolskega centra Novo mesto. Nad videnim je bil silno navdušen, še posebno pa ob poslanem paketu s fotografijami, časopisnimi članki o dogodku, spominskimi razglednicami in domačim suhokranjskim šnopsom, ki je bil zvarjen za to priložnost. »Lepa zelena steklena plošča se je žal zdrobila v tranzitu, kot tudi ena od stekleničk šnopsa, ki je v paketu pustila prijetne vonjave. Mislim, da so poštarji ob dostavi uživali. Nasmejalo se mi je tudi, ko sem na dnu paketa zagledal drugo, polno stekleničko je reviensa, nepoškodovane videoposnetke in lepo slovensko zastavo, ki me bo za vedno spominjala na čudovite slovenske prijatelje. Ta darila bom zelo cenil. Hvala za lepo plaketo in spoštovanje, ki je čudovita vez med našima dvema velikima državama,« je takrat zapisal v enem od pisem slovenskim prijateljem.

Ponosni na pomnik FOTO: Slavko Mirtič

Pomagali so jim ljudje, ki so čakali svobodo.

Tokratni slavnostni govornik Ernest Ferk, predsednik Združenja ljubiteljev letalstva Edvarda Rusjana Brežice, je v nagovoru zbranim poudaril veličastnost dogodka v Gradencu. »Srečo so imeli, ker so padli med dobre in poštene ljudi. Ljudi, ki so čakali svobodo. Zato izrekam vso zahvalo in pohvalo vsem, ki ohranjate spomin,« je dejal Ferk ter v nadaljevanju skupaj z Jožetom Kondo, članom izvršnega odbora Združenja vojaških pilotov Slovenije, podelil zahvale, ki so jih prejeli TD Suha krajina, Vlado Kostevc in Bojana Vidmar iz Gradenca. Priložnostni kulturni program so obogatili Primož Pasar in otroci Osnovne šole Žužemberk pod mentorstvom Nataše Škrbe. Po tradiciji je sledilo druženje z gostoljubnimi domačini pod Vidmarjevim podom.