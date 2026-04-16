Raziščite železniško dediščino

Železniški muzej s Parmove ceste 35 v Ljubljani skupaj z Gremo z vlakom bo to soboto med 10. in 16. uro pripravil dogodek Železnica povezuje. Odrasli obiskovalci bodo lahko ponovno raziskovali železniško dediščino in skupaj z najmlajšimi uživali v vožnjah z vlakom vrtne železnice.

Pripravili so privlačen vozni red dogajanja, in sicer vožnje z vlakom vrtne železnice, brezplačni vodeni ogled stalne razstave ob 11. uri za otroke in mladostnike in brezplačni vodeni ogled stalne razstave ob 13. uri za odrasle. Na ogled bo še gostujoča razstava Kabinet bodočnosti skupine Nonument Group na temo pionirske proge, pa še modelna železnica (merilo 1: 22). Na dogodku Železnica povezuje bo tudi predstavitev izdelkov znamke Dar. Gre za ročno narejene izdelke v ateljeju invalidskih delavnic podjetja SŽ-ŽIP. V družbi maskote Slovenskih železnic se boste lahko zabavali in posladkali z okusnimi palačinkami. Vstop na prireditev na muzejskem dvorišču je brezplačen. Za ogled razstave se plača vstopnina v muzej, organizirano vodenje pa je brezplačno.