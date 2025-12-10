Na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh završalo zaradi dramatičnega zapisa samostojnega podjetnika, ki je javno udaril po državi in se lotil davkov ter položaja samostojnih podjetnikov. Njegova objava, ki jo je všečkalo že več kot 2.000 ljudi, se je začela z besedami: »Dovolj. Res je dovolj« in v komentarjih sprožila pravi vihar – od podpore do očitkov, da »napihuje številke« in zavaja.

Avtor objave v zapisu neposredno nagovori vlado in premierja Roberta Goloba, pri čemer ne skriva jeze in razočaranja nad sistemom. Piše, da je biti samostojni podjetnik v Sloveniji leta 2025 misija nemogoče: delaš, plačuješ, na koncu pa ti – kot pravi – ostane premalo, da bi lahko normalno živel, kaj šele napredoval. V nadaljevanju objave našteje mesečne stroške, s katerimi se po njegovih besedah spopada povprečen normirani s. p.: prispevki v višini okoli 780 evrov, za gorivo porabi med 200 in 300 evri, za avto (amortizacijo, registracijo in servise) od 150 do 250 evrov, za telefon, internet in opremo med 50 in 80 evri, za zavarovanja od 50 do 100 evrov, za najemnino stanovanja med 500 in 700 evri, za hrano za štiričlansko družino od 600 do 800 evrov, za vrtec enega otroka 350 evrov, za elektriko, vodo, smeti in ogrevanje od 250 do 350 evrov, za stroške dela (material, poti, oprema) pa še dodatnih 100 do 200 evrov.

Po njegovem izračunu to pomeni med 3130 in 4090 evri mesečnih odhodkov. Pri čemer, kot zapiše, povprečen s. p. ustvari okrog 2500 do 3000 evrov prihodka na mesec – ne dobička, temveč prihodka. Ko država vzame svoje, mu po lastnih besedah ostane med 1200 in 1500 evri neto, če ima »srečo«. »Pa naj mi ena oseba v vladi razloži: kako naj človek živi s tem? Kako?!« zapiše in doda, da je vrhunec norosti še doplačilo davka v aprilu 2026, ko ga čaka strošek 2000 evrov: »Iz česa?! Iz čistega zraka? Iz minus kartice?«

Je država iz ljudi naredila bankomat?

Objava se zaključi z ostro napovedjo, da protesti morda ne bodo več izbira, temveč »edina možnost, ki jo narod še ima«, in pozivom, naj ljudje objavo čim bolj delijo, ker verjame, da »ne bo dolgo ostala« na spletu. Komentarji močno razdeljenih uporabnikov letijo na vse strani. Mnogi mu ploskajo in se strinjajo, da je težko biti podjetnik v Sloveniji, a so hkrati opozorili, da krivda ni samo na aktualni vladi: »Za to stanje so krivi vsi paraziti vse od leta '91 dalje,« pravi eden od komentatorjev.

Drugi vidijo težavo širše, v sistemu, ki naj bi nagrajeval tiste, ki si tega ne zaslužijo: »V tej državi imamo vzporedno dva sistema, socializem, ta je za vse tiste, ki so priklopljeni na državo, in kapitalizem, ta pa je za tiste, ki delajo in živijo od svojega dela.« Nekdo je še bolj neposreden: »Sami smo si krivi in noben drug, ker vse to dopuščamo!«

Ali je številke napihnil?

Na drugi strani pa se vrstijo komentarji tistih, ki avtorju očitajo pretiravanje in napačne izračune. Mnogi so zapisali, da podobne stroške, kot jih našteva, nosijo tudi drugi, »tudi tisti, ki je redno zaposlen, razen prispevkov, pa z minimalno plačo morajo preživeti«. Nekdo ga neposredno nagovori, naj si najame računovodjo, »ker očitno za prihodke lažete« ali pa »ne znate narediti bilance«. Nekateri so bili do njega izjemno ostri: »Ne laži in ne napihuj, kot so ti že zgoraj napisali, če nisi sposoben vodit s. p., se zaposli. Kako eni lažete in zavajate.«

Med množico čustvenih odzivov izstopa daljši, analitičen komentar, ki postavi pod vprašaj ključne številke iz objave. Komentator pojasni, da mora normirani s. p. za 4000 evrov davka na dobiček (tisto, kar pride na vrsto pri letni odmeri) ustvariti okrog 70.000 evrov prometa na leto – pri čemer upošteva prag 50.000 evrov, pri katerih se prizna 80 odstotkov normiranih stroškov, ter preostanek, kjer se priznava 40 odstotkov.

Po njegovem izračunu to pomeni približno 5900 evrov mesečnega prometa, ne 2500 do 3000, kot navaja prvotni zapis. Nato loči stroške, ki so dejansko povezani z delom s. p.: »Iz vseh nametanih stroškov so samo nekateri vezani na s. p. in delo ... ostale stroške ima čisto vsak, ne glede na to, ali je zaposlen, nezaposlen, s. p., normiranec, d. o. o. ...« Po njegovem izračunu družini ostane še vedno okrog 1400 evrov presežka, ob predpostavki, da partnerica v skupni proračun ne prispeva niti centa. Če bi bila brezposelna, bi lahko, kot piše, prišteli še otroške dodatke in nadomestilo.

»To, dragi moji, pa vas uvršča med top 15 % vseh družin v Sloveniji. Zdaj ali se malo igraš z matematiko ali pa pač eni radi podžigate ljudi, ki nimajo pojma o tem,« je zaključil ostro. Zapis je v nekaj dneh postal domala viralen prav zato, ker je zadel občutljivo točko: občutek mnogih, da sistem pošteno delo kaznuje in da država najprej vidi davkoplačevalca, šele zatem pa človeka.

