Razkošni vlak obstal v Sežani: Slovencem je vzel dih: »Peljejo okoli 50 potnikov ...« (FOTO)

V železniški skupnosti je završalo! V četrtek, 2. oktobra, se je v Facebookovi skupini Železniški navdušenci pojavila razburljiva objava: »Ta vlak pa že od jutra stoji v Sežani na postaji. Je okoli 20 vagonov.« Ob sporočilu sta bili priloženi dve fotografiji osupljive kompozicije — luksuznega vlaka Zlati orel – Podonavski ekspres (Golden Eagle Danube Express), ki je kot iz pravljice obstal na slovenskih tleh.

Od Istanbula do Züricha, prek Balkana in Slovenije

Ta ekskluzivni vlak potuje po eni najprestižnejših železniških poti v Evropi: iz Istanbula do Züricha, z vmesnimi postanki v Sofiji, Ohridu, Beogradu, na območju »Istrie« in seveda v Ljubljani. Gre za t. i. »potovanja življenja«, ki jih podjetje oglašuje kot sproščena, a vrhunsko organizirana železniška križarjenja po Evropi in Aziji.

Na družbenih omrežjih so opazovalci takoj začeli razpravljati o zanimivostih poti. Marsikomu ni bilo jasno, katera postaja je označena kot »Istria«. Eden je zapisal: »Stal je na Reki.« Drugi je dodal: »Saj to ni redni vlak. Napisi na njem niso zavezujoči in ni nujno, da navajajo točna imena krajev — še manj v jeziku države, skozi katero potuje.«

Uganke: Ohrid brez železnice, Pula brez dolgih tirov?

V razpravi so se pojavila tudi zelo konkretna vprašanja. »Kako gre vlak od Ohrida do Skopja, če sploh ni železnice?« je izpostavil eden od članov skupine. Odgovor drugega je bil pomenljiv: »Zanimivo. Bomo videli, če zna kdo odgovoriti.«

Nekdo drug se je vprašal: »Je v Pulju sploh dovolj dolga postaja za tak vlak?« in s tem namignil na logistične izzive pri postankih skoraj 20-vagonske zverine.

Simbolična fotografija, Venice Simplon-Orient-Express. FOTO: Pm

Brazilski turisti v angleškem vlaku

Eden izmed ljubiteljev železnic je dodal še kanček »insajderskih« informacij: »Spremljam ga iz Ljubljane do Jesenic. Pravijo, da je angleški vlak, peljejo okoli 50 potnikov. Vsi so iz Brazilije, posadka pa so Srbi in Madžari.«

Zlati orel res ni običajen potniški vlak. Njegova notranjost spominja na petzvezdični hotel na tirih. Kabine so lahko standardne ali luksuzne, v restavracijskem vagonu strežejo izbrane jedi vrhunskih kuharjev, osebje pa skrbi za razkošno udobje, ki ga z navadnim vlakom ni mogoče primerjati.

Potovanja za globok žep

Na spletni strani organizatorja ponosno oglašujejo: »Naši luksuzni železniški itinerarji so skrbno načrtovani in ekskluzivno izvedeni, pri čemer nikoli ne pozabimo na drobne podrobnosti, ki vam omogočajo, da svoje potovanje svojega življenja doživite sproščeno in brezskrbno.«

Med ponudbami so potovanja, kot so odkrivanje vzhodne Evrope, raziskovanje gradov Transilvanije, vožnja z velikim alpskim ekspresom, popotovanje med dragulji svilne poti, raziskovanje zakladov Uzbekistana ter razkošna povezava med Istanbulom in Parizom. Gre za izkušnje, ki trajajo od sedem do štirinajst dni, cene pa segajo od približno 9.500 evrov pa vse do osupljivih 105.000 evrov na osebo. Najcenejša je tura po transilvanskih gradovih, pri čemer cena variira glede na to, ali si potniki sobo delijo ali uživajo v le svojem kupeju ter ali izberejo standardno ali luksuzno različico.

Razkošni vlak, ki v Slovenijo pripelje potnike iz oddaljenih koncev sveta, je v železniških krogih prava atrakcija. Njegov nenadni postanek v Sežani je sprožil plaz vprašanj, zanimanja in občudovanja. Kdaj ga bomo spet videli na naših tirih? Za več pojasnil smo se obrnili na Slovenske železnice in jih objavimo, ko jih dobimo.