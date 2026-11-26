Na slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal že 26. izbor desetih najvplivnejših pravnic in pravnikov, ki so po mnenju strokovne in širše javnosti zaznamovali leto 2026 tako na pravnem področju kot tudi širše v družbi. Med izbranimi sta nekdanji predsednik vlade Miro Cerar in Klemen Jaklič, ki se je po razglasitvi rezultatov oglasil na družbenem omrežju X.

»Iskrena hvala za zaupanje 14-tič zapored. V časih, ki prihajajo, bo zavezujoča moč strokovne in splošne javnosti še kako pomembna …« je zapisal Jaklič.

Oglasil se je tudi Peter Papež, ki se je zahvalil vsem, ki so mu namenili svoj glas. »Med 10 najvplivnejšimi pravniki v Sloveniji leta 2026! Velika čast, izjemno priznanje in še večja motivacija za nadaljnje delo. Hvala vsem za glasove, podporo in izkazano zaupanje! Čestitke tudi vsem preostalim izbranim kolegicam in kolegom!« je zapisal na omrežju X.

Kdo vse se je uvrstil med najvplivnejše pravnike leta 2026?

Med dvajsetimi finalisti je največ glasov prejelo deset pravnic in pravnikov. Organizatorji so njihova imena objavili po abecednem redu, zato ni znano, kdo je prejel največ glasov.

Dr. Sara Ahlin Doljak – odvetnica, mediatorka in izredna profesorica na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Leta 2019 je prejela tudi naziv Ona 365.

Dr. Miro Cerar – nekdanji predsednik vlade in nekdanji minister za zunanje zadeve, profesor prava in strokovnjak za ustavno pravo.

Dr. Valentina Franca – izredna profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, strokovnjakinja za delovno pravo in pravo socialne varnosti.

Ddr. Klemen Jaklič – ustavnopravni strokovnjak, ki se je v javnosti uveljavil tudi kot ustavni sodnik. Doktoriral je na univerzah Oxford in Harvard.

Danijel Kovač – vodja sektorja za pokojnine in pravice iz dela na ministrstvu, pristojnem za delo, ter strokovnjak za pokojninsko zakonodajo.

Marijan Papež – dolgoletni generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Peter Papež – državni sekretar na ministrstvu za finance, pristojen za javno premoženje in finančni sistem. Pred nastopom funkcije je med drugim delal v poslanski skupini SDS in pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu.

Dr. Luka Martin Tomažič – izredni profesor in prorektor za raziskovanje na Univerzi Alma Mater Europaea ter podpredsednik Slovenske akademije pravnih znanosti.

Dr. Sebastijan Valentan – duhovnik, strokovnjak za cerkveno pravo, sodnik na cerkvenem sodišču v Mariboru in predstojnik katedre za cerkveno pravo na Teološki fakulteti.

Tatjana Vogrinec Burgar – univerzitetna diplomirana pravnica in predsednica uprave družbe Elektro Maribor.

Kdo je izpadel z lestvice?

Zanimiv je tudi pogled na rezultate zadnjih treh let. Med deset najvplivnejših pravnikov so se v vseh treh letih uvrstili le trije – Sara Ahlin Doljak, Miro Cerar in Klemen Jaklič. Letošnji izbor pa je prinesel kar šest sprememb v primerjavi z lanskim. Med drugim so z letošnjega seznama izpadli Nataša Pirc Musar, Matej Avbelj, Šime Ivanjko, Igor Kaučič, Miha Šepec in Jan Zobec.

Pirc Musar se je v preteklosti med najvplivnejše pravnike uvrstila že desetkrat, nazadnje lani, medtem ko je leta 2024 na seznamu ni bilo. Med izbranimi prav tako ni znanega odvetnika Francija Matoza, ki je leta 2011 prejel največ glasov med vsemi kandidati, nazadnje pa se je v deseterico po dostopnih podatkih uvrstil leta 2015.

Med letošnjo deseterico prav tako ni ustavnega pravnika Andraža Terška, ki se je v preteklosti večkrat uvrstil med najvplivnejše pravnike v Sloveniji, nazadnje leta 2022. Na svoji spletni strani sicer navaja, da se je dolga leta uvrščal tako med deset najvplivnejših kot tudi med tri najuglednejše pravnike.

Med letošnjimi izbranci prav tako ni nekdanje varuhinje človekovih pravic in vrhovne državne tožilke Vlaste Nussdorfer, ki se je v zgodovini izbora med deset najvplivnejših pravnikov uvrstila kar petnajstkrat, s čimer sodi med najpogosteje izbrane pravnice v Sloveniji. Na seznamu je bila tri leta zapored, v letih 2022, 2023 in 2024, zadnji dve leti pa je med deseterico ni.

Med prepoznavnimi slovenskimi pravnicami sta tudi nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki ju letos prav tako ni med deseterico najvplivnejših pravnikov v Sloveniji. Švarc Pipanova se je po dostopnih podatkih med najvplivnejše uvrstila leta 2018, ko je opravljala funkcijo državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje, medtem ko Klakočar Zupančičeve na seznamu nismo zasledili vsaj od leta 2009.

Kako poteka izbor najvplivnejših pravnikov?

Tradicionalni izbor organizira družba LEXPERA, ki upravlja pravnoinformacijski portal IUS-INFO. Z njim že 26 let opozarjajo na pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje. Izbor poteka v dveh delih. V prvem lahko obiskovalci portala predlagajo pravnice in pravnike, ki so po njihovem mnenju s svojim delom najbolj zaznamovali tekoče leto. Dvajset posameznikov, ki prejmejo največ predlogov, se nato uvrsti v drugi krog, v katerem o končni deseterici ponovno odločajo glasovi obiskovalcev portala.

Glasovanje je tajno, vsak posameznik pa lahko odda le en glas za enega kandidata. Glasovalci lahko svojo izbiro tudi obrazložijo, kar lahko vpliva na končni rezultat, če več kandidatov prejme enako število glasov. Nad pravilnostjo postopka bdi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni v družbi LEXPERA.

Merilo strokovnosti ali priljubljenosti?

Na družbenih omrežjih smo zasledili tudi komentar, ki je pod vprašaj postavil sam način izbora najvplivnejših pravnikov. Se ob takšnem glasovanju res izbira najvplivnejše pravnike ali morda predvsem tiste, ki so najbolj prepoznavni v javnosti in imajo največ podpornikov, saj so nekateri po spletu tudi pozivali, naj glasujejo zanje.

O tem, kdo se bo uvrstil med deseterico, namreč ne odloča strokovna žirija, temveč obiskovalci spletnega portala, ki svoj glas namenijo izbranemu pravniku. Seveda to nikakor ne zmanjšuje strokovnih dosežkov letošnjih nagrajencev, se pa ob tem poraja vprašanje, ali gre za merjenje dejanskega vpliva v pravni stroki ali bolj za merjenje priljubljenosti med tistimi, ki so sodelovali v glasovanju.

Letošnji izbor bodo sklenili s podelitvijo priznanj in strokovno okroglo mizo z naslovom Pravo v algoritemski družbi, ki jo bo vodil profesor Matej Avbelj. Dogodek bo potekal 8. decembra v ljubljanskem Hotelu Slon.