DZ bo na zahtevo koalicije in Resnice 2. decembra na izredni seji razpravljal o komunikaciji v referendumski kampanji o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji so prst usmerili v nedavno razkrit komunikacijski načrt Svobode, ki po njihovih navedbah temelji na lažeh, zavajanju in strašenju ljudi.

»Na seji bomo predlagali priporočila za krepitev komunikacijske etike in širjenja resnic v kampanjah. Predstavili bomo resnice o razvojnem zakonu, da bodo ljudje lahko sami presodili, kdo ima prav,« je na današnji novinarski konferenci pojasnila Maruša Babnik iz SDS. Ob tem je ravnanje Gibanja Svoboda pred referendumom o interventnem zakonu, ki bo 6. decembra, označila za agresivno in lažno. »Njihova kampanja deluje na strahu, nezaupanju ljudi in zavisti,« je ocenila.

Po besedah Elene Zavadlav Ušaj iz poslanske skupine Demokratov bodo na seji razložili, kaj zakon prinaša, kar je naloga poslancev. »Ljudje si zaslužijo dejstva, poštena pojasnila in odgovore,« je dejala. Razkrit komunikacijski načrt Svobode pa po njenem razkriva, da so šle njihove razlage »bolj v način strašenja« in da so se zavestno odločili, da način komuniciranja priredijo v televizijsko srhljivko s tem, da strašijo volivce. »A volivci ne smejo zakona razumeti napačno,« je poudarila.

Skrbi jo, da Svoboda ne govori o dejstvih

Marjeto Šmid iz poslanske skupine NSi, SLS, Fokus skrbi, da Svoboda ne govori o dejstvih, temveč straši in vzbuja čustva. »To so čustva strahu in sovraštva, kot da ne bi imeli že dovolj delitev,« je dejala in dodala, da smo demokratična družba, upravičena do verodostojnih informacij. V strategiji Svobode jo skrbi to, da so naloge za laži, zavajanja, politična obračunavanja oz. za vračanje uslug razdeljene na posamezne poslance. »V koaliciji bomo tisto, kar nam bo zakon prinesel, razložili tako s številkami kot tudi v samih pogovorih,« je napovedala.

»V DZ moramo biti vzor komunikacije, sodelovanja, poslušanja različnih stališč, in ne izmišljevanja, prirejanja podatkov,« pa je dejala Martina Haring iz Resnice. Najbolj je zgrožena nad tem, da se za politično obračunavanje uporablja najranljivejše skupine ljudi. »Stanje je nizkotno, podlo, širijo laži in imajo za to točna navodila,« je dodala. Namesto argumentov po njenih besedah uporabljajo žaljivke, sovražni govor, ki ne vodi nikamor in nikoli ne bo privedel do sklepanja kompromisov in sodelovanja.

Glede komunikacije v soočenjih, denimo ponedeljkovem na TV Slovenija, za katerega so v sindikatih opozorili na neprimerno komunikacijo predstavnikov vlade in gospodarskih združenj, je Zavadlav Ušaj pojasnila, da bi moral voditelj takšno komunikacijo ustaviti in poskrbeti za dostojno raven komuniciranja. »Tega, da bi kdorkoli koga žalil, ne zagovarja nihče,« je dejala. A če so ministri izzvani in ne pridejo do besede, si morajo po njenih besedah izboriti svoj prostor in preglasiti tistega na drugi strani, v tem primeru sindikaliste.