Razkrit osnutek »Šutarjevega zakona«: kdaj policija v stanovanje brez odredbe, kdaj odvzem otroka mladoletnici?

Vlada bo v četrtek, kot je napovedal predsednik vlade, obravnavala tako imenovani »Šutarjev zakon«, ki ga je napovedala po napadu v Novem mestu.

V oddaji 24 ur so ob tem razkrili, kaj prinaša osnutek omenjenega zakona, ki je zapisan na 60 straneh.

Uporaba dronov in drugih pripomočkov za snemanje bo omejena na tri mesece, lahko pa se tudi podaljša z odredbo. Varnostna akcija oziroma racija bo časovno omejena, in sicer ne bo smela presegati treh ur.

Tako naj bi bil vstop policije v stanovanje brez sodne odredbe dovoljen, »če je neogibno potrebno, da se zavarujejo ljudje in premoženje ali odvzamejo orožje ali drugi nevarni predmeti, s katerimi je bila ogrožena osebna varnost ljudi ali premoženje.« Ukrep je omejen le na tisto stanovanje, za katere policisti ugotovijo, da obstaja verjetnost, da je bilo v to stanovanje skrito orožje.

Ukrepi na področju socialnega varstva

V Šutarjevem zakonu naj bi uredili postopek odvzema otroka v primeru zanositve mladoletnic. Gre za ukrep, ki že obstaja, vendar naj bi s spremembami zagotovili, da se ob primerih mladoletne nosečnosti takoj sproži postopek presoje odvzema otroka.

Fakulteta za socialno delo in društvo socialnih delavcev zaskrbljena zaradi napovedanih vladnih ukrepov Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije sta več ukrepov iz t.i. Šutarjevega zakona označila za neustavne in za odmik od načel socialne države. Vlado sta pozvala, naj se izogne kolektivnemu kaznovanju, stigmatizaciji in represiji nad najrevnejšimi in najbolj socialno izključenim skupinami. Vladni predlog, ki bi dovolil možnost izvršbe na denarno socialno pomoč, bo imel po mnenju fakultete in društva slabe posledice za družine, zlasti pa za otroke. Neizplačilo denarne socialne pomoči storilcem ponavljajočih kaznivih dejanj in prekrškov se organizacijama zdi neustavno. Tretji napovedan ukrep - neizplačilo otroškega dodatka mladoletnim materam - fakulteta za socialno delo in Društvo socialnih delavk in delavcev ocenjujeta za neposredno kršitev členov Konvencije o otrokovih pravicah in slovenske ustave, ki otrokom zagotavljajo posebno varstvo države. »Prepričanje, da imajo mladoletne Rominje otroke le za to, da bi pridobile otroški dodatek, je prežeto s protiromskimi stereotipi,« dodajata instituciji in ob tem napovedujeta, da se bo problem mladoletnega materinstva s tem ukrepom povečal in ne zmanjšal.

Premier Robert Golob in ministri bodo jutri obravnvali zakonske spremembe, ki naj bi pomagale urediti razmere v jugovzhodni Sloveniji. FOTO: Jure Makovec/Afp FOTO: Jure Makovec/afp

Napovedana je bila sicer ukinitev otroškega dodatka za tovrstne primere, ker naj bi te socialne prejemke zlorabljali skrbniki mladoletnic. Vendar naj bi z otroškimi dodatki naj bi po novem razpolagali centri za socialno delo, ki naj bi skrbeli za to, da je denar res porabljen za dobrobit otroka.