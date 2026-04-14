Razkrit tajni vzrok razdora med Logarjevimi Demokrati?! »Golob naj bi mu ponudil ...«

»Robert Golob naj bi ponudil mesto predsednika državnega zbora Demokratom, a je Anže Logar ta predlog zavrnil. Logar bi ta predlog takoj sprejel, če bi bil tudi on poslanec. Zato se ne čudim, da v poslanski skupini Demokratov že prihaja do notranjih razhajanj.« Tako je na X svojim sledilcem sporočil Karl Erjavec in namignil, da je prav v neuvrstitvi Logarja v parlament vzrok temu, da bo Slovenija bržkone dobila novo desnosredinsko vlado.

Stevanović lobiral pri Golobu, ta ga je zavrnil

Generalni sekretar Svobode Matej Grah je ob tem pojasnil, da je navedbe Zorana Stevanovića, češ da je idejo za kandidaturo za predsednika DZ dobil od medijev, ne držijo. To možnost je na skupnem srečanju prva omenila podpredsednica Demokratov Eva Irgl, nekaj dni pred ustanovno sejo pa je Stevanović na individualnem pogovoru pri Golobu lobiral za glasove poslancev Gibanja Svoboda, je razkril Grah. Po njegovih besedah je Golob to možnost zavrnil. Je pa Golob Logarju ponudil iskanje potrebnega števila poslanskih glasov za predsednika DZ iz vrst Demokratov, a je to zavrnil Logar, je še razkril Grah.

Logarjevi zanikajo, da so razklani: »Gre za zavajanje medijev!«

V stranki Demokrati so na včerajšnji seji Izvršnega odbora in Sveta stranke potrdili in dodatno utrdili enotnost stranke pri nadaljnjih koalicijskih pogajanjih, so sporočili. »Predsednik stranke Anže Logar je na obeh sejah prejel soglasno potrditev mandata za nadaljevanje pogajanj o vstopu v prihodnjo vladno koalicijo. Vse, kar pišejo mediji, je sicer pričakovano zavajanje in nameren poskus krhanja naše enotnosti s strani odhajajočega PV in njegove stranke. Ne bo Vam uspelo, to je Jelovica"« pa so navedbe, da je stranka razklana med levo in desno potjo, zanikali Logarjevi poslanci.

Kot je znano, je bil vodja Resnice Zoran Stevanović v petek izvoljen za predsednika DZ z 48 glasovi za, 29 proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. Vložitev njegove kandidature so poleg poslancev njegove stranke podprli še v poslanskih skupinah SDS in NSi, SLS in Fokus. Na glasovanju so ga bržkone podprli tudi poslanci Demokratov. V Levici in Vesni ter SD glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so napovedali glasovanje proti.