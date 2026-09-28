Razkrita policijska poročila o nesreči Pirc Musarjeve: pri varovanju predsednice ugotovili ta odstopanja

Dobra dva meseca po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec prihajajo na dan nove podrobnosti. Policijsko poročilo, ki so ga razkrili v oddaji 24UR ZVEČER, naj bi pokazalo, da pri organizaciji spremstva in varovanju predsednice niso bila v celoti upoštevana pravila iz priročnika za taktiko osebnega varovanja.

Nesreča se je zgodila konec julija na primorski avtocesti v predoru Kastelec. V koloni vozil s spremstvom so bila tri vozila, predsednica pa se je peljala v srednjem kombiniranem vozilu, ki sta ga spremljali dve policijski vozili. Po dosedanjih ugotovitvah je voznik vozila, v katerem je bila predsednica, trčil v zadnji del policijskega vozila pred njim.

Težava naj bi bila v sestavi kolone

Po ugotovitvah policijskega poročila je bilo zadnje vozilo v koloni spremljevalno varnostno vozilo, v katerem sta bila poleg voznika še najmanj en policist, ki je skrbel za varovanje varovane osebe. Vozila so uporabljala predpisane znake za spremstvo, torej modre in rdeče luči ter sireno. Več vprašanj pa se pojavlja pri prvem vozilu v koloni. V njem naj bi bil v času nesreče samo voznik, brez dodatnega policista oziroma člana varnostne ekipe. Policijsko poročilo naj bi ugotavljalo, da takšna sestava ni skladna s priročnikom, ki določa razporeditev oseb v spremljevalnem vozilu. Če vozilo varovane osebe spremlja dodatno vozilo, bi moralo to po pravilih voziti pred vozilom varovane osebe, v njem pa naj bi bila poleg voznika še najmanj ena varnostna oseba.

Preiskava nesreče še ni končana

Nesreča je že sprožila več postopkov. Policija je zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti dokumentacijo predala Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu. Predsednica Pirc Musarjeva je po nesreči priznala, da med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, in povedala, da za to prevzema odgovornost. Zaradi tega je prejela tudi obvestilo o prekršku.

Nadzor nad delom Policijske uprave Koper je po nesreči pokazal tudi nekatere pomanjkljivosti pri vodenju in odzivu policije ob dogodku. Med drugim naj bi bilo ugotovljeno, da na kraju nesreče ni bilo starešine, ki bi policistom nudil strokovno pomoč pri obravnavi tako zahtevnega primera.