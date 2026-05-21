  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VISOKI ZNESKI

Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o poskusih podkupovanja: Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek.
Gosti v studiu so bili Zoran Stevanović (Resni.ca), Jelka Godec (SDS), Janez Ciglar Kralj (NSi), Tadej Ostrc (Demokrati), Janja Sluga (Svoboda), Luka Goršek (SD) in Luka Mesec (Levica). FOTO: Foto: Televizija Slovenija,/printscreen
Gosti v studiu so bili Zoran Stevanović (Resni.ca), Jelka Godec (SDS), Janez Ciglar Kralj (NSi), Tadej Ostrc (Demokrati), Janja Sluga (Svoboda), Luka Goršek (SD) in Luka Mesec (Levica). FOTO: Foto: Televizija Slovenija,/printscreen
STA, S. U.
 21. 5. 2026 | 21:15
 21. 5. 2026 | 21:38
4:55
A+A-

Televizija Slovenija in portal N1 sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik DZ Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom Kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta poskus podkupovanja zanika.

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek. Po navedbah vodje poslanske skupine Katje Kokot naj bi jim iz leve politične opcije ponudili visoke zneske za prestop v drugo politično opcijo.

»Večja vsota denarja, hiša, avto«

Poslanec Štorek, sicer upokojeni slikopleskar iz Celja, je po navedbah oddaje Tarča na Televiziji Slovenija v svoji izjavi zapisal, da ga je najprej na kavo povabila poslanka Svobode Janja Sluga, a da ga ta ni vabila k prestopu, niti mu ni ponujala česarkoli. Dan pozneje pa ga je, kot po navedbah televizije piše Štorek, poklical Konda. »Dne 15. aprila me je poklical in prosil, da se dobiva na Špici in da mi mora povedati nekaj nujnega. Rekel mi je, da mi ne bi smel povedati, pa mi mora povedati, da ima vabilo od Andreja Ribiča. Šlo je za prestop – da že imajo dva naša poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mi je začel razlagati o denarju, da lahko dobim večjo vsoto denarja, hišo, avto.«

Štorek in Konda naj bi se dobila dan pozneje v kajakaškem centru na Špici. Pozneje pa naj bi mu Konda po telefonu poslal sporočilo: »Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene. Naredimo na Špici svetovni kajakaški center. Vse sem ti danes povedal. V Janševi vladi s Šrotom kot ministrom za okolje in prostor tega ne bo. Morda se sploh ne zavedaš, da si nehote postal ključ marsičesa, ključ do velikih stvari vsaj za mene in moje kajakaše. Vse to zaenkrat veva samo midva. Odloči se po svoji vesti.« Konda je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. »Rekel sem mu samo, da bi nam bolj pasalo, da Golobova vlada ostane, ker bomo lažje kajakaško progo zgradili.«

Za N1 pa je Konda dejal, da ni skrivnost, da si že več kot deset let prizadeva za izgradnjo moderne kajakaške proge na Savinji in da je Štoreku med pogovorom rekel, da lahko kot celjski poslanec zdaj tudi on pomaga pri teh prizadevanjih. »Rekel sem mu tudi, da upam, da bo Resnica šla s sedanjo opcijo, kar je takoj po volitvah pomenilo z Golobovo opcijo, ker je tudi Golob kajakaš in je bil na Špici, in ker je šef uprave Darsa Andrej Ribič predsednik Kajakaške zveze Slovenije,« je dejal. Ob tem je zatrdil, da sam ni član nobene stranke.

Ribič pa je za Tarčo pojasnil, da s Kondo ni nikoli govoril o tem, kar piše Štorek, in da za tega poslanca sploh še nikoli ni slišal. Za N1 pa je dodal, da ni ne njemu ne kateremukoli drugemu poslancu posredno ali neposredno ponujal česarkoli. »Če se bo to nadaljevalo, bom vložil tudi tožbe,« je dejal za N1.

»Naj sam napišem cifro«

Po informacijah ekipe Tarča druga dva poslanca ne omenjata, od koga naj bi prišla domnevna ponudba podkupnine. Todorović naj bi zapisal, da so ga kakšen teden po volitvah povabili v lokal Baraka v Štepanjskem naselju. »Na samem sestanku mi je bila ponujena finančna korist od starejšega gospoda, ki je podpornik leve opcije. Njegove besede so bile, parafraziram: ‘Meni je bilo sporočeno, da tebi sporočim, da lahko za podporo Svobodi dobim, kakorkoli želim’.«

»Kakšnih 7–10 dni za tem pa so, prav tako iz levega pola, poslali družinskega prijatelja, ki je članu moje družine sporočil, da za sodelovanje, parafraziram, dobim, kar hočem in naj sam napišem cifro in način, kako, kje in v kateri državi to realiziramo,« še povzema Tarča.

Poslanec Mijić pa je v svoji izjavi napisal: »21. 4. 2026 se je v Ljubljani določeni gospod oglasil pri mojem prijatelju. Po navedbah prijatelja je omenjeni gospod ponujal denar za prestop v politično stranko Svoboda.«

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so medtem za N1 pojasnili, da bi moral poslanec Štorek takšen lobistični stik, kot ga je za N1 opisal Konda s celjske Špice, prijaviti. Mu pa tega ni treba storiti, če se je ta pogovor zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov, ker Štorek v tistem trenutku formalno še ni bil funkcionar.

Več iz teme

poslancivladapodkupovanjeResni.ca
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Noče sprememb

O luknjah.
Branko Babič21. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Ogrožena vrsta

Mladih upov slovenskih korenin iz tujine ne znamo navdušiti, da bi zaigrali za domovino.
Dušan Malovrh21. 5. 2026 | 22:25
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Sarah Paulson, Cardi B in Beyoncé.
21. 5. 2026 | 21:25
21:15
Novice  |  Slovenija
VISOKI ZNESKI

Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o poskusih podkupovanja: Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek.
21. 5. 2026 | 21:15
20:25
Bulvar  |  Domači trači
OBJAVILA UTRINKE

Zaljubljena Rebeka uživala v enem najbolj romantičnih mest na svetu (FOTO)

S Sandijem bosta letos praznovala 15. obletnico poroke.
21. 5. 2026 | 20:25
20:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽRTEV PREVARE

Ženska ostala kar brez 300.000 evrov! Storila je hudo napako

Del sredstev so ji sicer občasno tudi izplačali, da bi dobila vtis, da dejansko ustvarja zaslužek in da je naložba varna.
21. 5. 2026 | 20:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o poskusih podkupovanja: Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene