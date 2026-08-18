Razkrivamo! Boštjan se s partnerko večkrat na leto vrača v Ukrajino, a njen sin ne more v Slovenijo, kmalu bo moral na fronto (FOTO in VIDEO)

O VOJNIH RAZMERAH

Za Slovenske novice je spregovoril o praznih ulicah po policijski uri, visokih cenah, mladih vojnih invalidih in trenutku, ko je nad seboj zaslišal močno bučanje.

Boštjan je Ukrajino obiskoval že pred začetkom ruske invazije, od začetka vojne pa se tja s partnerko, ki je Ukrajinka, redno vrača. Razlog je predvsem oseben: v Ukrajini živi njena družina, tam pa je ostal tudi njen 24-letni sin. Zadnji obisk je trajal polna dva tedna, večino časa pa sta preživela v Žitomirju in v okolici mesta. Boštjan pravi, da se je v zadnjih letih na dolge poti že navadil. Strahu pred potjo nima, čeprav dobro ve, da se lahko razmere hitro spremenijo. »Zakaj bi me bilo strah? Kje se ti bo kaj zgodilo, pač ne moreš vedeti,« pravi. Spomenik fantov v Kijevu, ki jih niso ...