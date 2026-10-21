Razkrivamo! Edina se je hudo poškodovala pri delu v UKC Ljubljana, nato pa prejela odpoved: »Ne vem, kaj naj naredim«

OSTALA BREZ SLUŽBE

Trenutno je na bolniškem staležu in čaka na operacijo, ob tem pa jo skrbi, kako bo po odpovedi preživljala družino.

Edina se je pred približno tremi leti poškodovala na delovnem mestu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Po njenih besedah je padla na koleno, zaradi poškodbe prestala operacijo, zdravstvene težave pa jo spremljajo še danes. Čaka jo nov operativni poseg, zdravniki naj bi ji omenjali tudi možnost popolne zamenjave kolena. Po postopku pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ji je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do dela na drugem delovnem mestu štiri ure dnevno. Namesto premestitve pa je septembra prejela odpoved pogodbe o zaposlitvi. »Nisem želela, ...