  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BRATRANEC OBTOŽENEGA

Razkrivamo, kaj je zdaj s prvoobtoženim v zadevi Šutar – s Sabrijanom Jurkovičem

Zdaj Sabrijan Jurkovič ne živi v romskem naselju Mihovica, po naših podatkih naj bi bil v Kerinovem Grmu.
Sabrijan Jurkovič., FOTO: Facebook
Sabrijan Jurkovič., FOTO: Facebook
Tanja Jakše Gazvoda
 8. 5. 2026 | 07:22
 8. 5. 2026 | 07:22
1:57
A+A-

Preiskava smrti 48-letnega Aleša Šutarja iz Novega mesta je bila polna preobratov in potez, ki mečejo slabo luč na organe pregona. Tako je že dva dni po dogodku preiskovalna sodnica za Sabrijana Jurkoviča iz romskega naselja Mihovica, gre za bratranca zdajšnjega obtoženega Samireja Šiljića. Danes je sicer predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja.

A ko se je v javnosti pojavila fotografija priprtega Jurkoviča, so bili vse glasnejši namigi, da niso odvzeli prostost pravi osebi. Če je torej sprva le ulica sodila, da je za zapahi napačen osumljenec, se je to po zaslišanju več kot 20 prič potrdilo v sodni preiskavi. Tako zunajobravnavnemu senatu, ki se je na novomeški sodniji sestal sredi decembra, ni ostalo drugega, kot da sprejme sklep, da je treba priprtega Sabrijana nemudoma izpustiti na prostost.

Je pa res, da dogodka ni posnela nobena kamera, torej je šlo le za pričanja, ki pa so bila tudi diametralno povsem nasprotna. Odvetnik osumljenega Jurkoviča Milan Krstič nam je včeraj dejal, da ni prejel sklepa, s katerim bi bil končan postopek zoper Sabrijana Jurkoviča, ki je imel prvi status osumljenega. Pričakovati je namreč, da bo postopek zoper njega ustavljen, glede na to, da je dejanja obtožen Šiljić.

»Zadeva zoper osumljenega Sabrijana Jurkoviča je bila po zaključeni preiskavi vrnjena na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, katero pa državnotožilske odločitve še ni sprejelo,« nam je včeraj pojasnila mag. Romana Rački Strmole, predsednica Okrožnega sodišča Novo mesto.

Zdaj Sabrijan Jurkovič ne živi v romskem naselju Mihovica, po naših podatkih naj bi bil v Kerinovem Grmu.

Več iz teme

Sabrijan JurkovičsodiščepreiskavaNovo mestoSamirej Šiljić
ZADNJE NOVICE
07:30
Bulvar  |  Domači trači
SPLETNI SPOPAD

Pogrom nad znano Slovenko: Naj bo lepo tiho, doma ... (VIDEO)

Njene izjave so izzvale pravi besedni spopad.
8. 5. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Jan Plestenjak in Rok Lunaček združila moči v Prazni postelji (VIDEO)

Prvi skupni duet Jana Plestenjaka in skupine Flirrt prinaša zgodbo o iskrenosti, odnosih, razhodih in pogumu
Roman Turnšek8. 5. 2026 | 07:25
07:22
Novice  |  Slovenija
BRATRANEC OBTOŽENEGA

Razkrivamo, kaj je zdaj s prvoobtoženim v zadevi Šutar – s Sabrijanom Jurkovičem

Zdaj Sabrijan Jurkovič ne živi v romskem naselju Mihovica, po naših podatkih naj bi bil v Kerinovem Grmu.
8. 5. 2026 | 07:22
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRT, KI JE PRETRESLA SLOVENIJO

Po smrti, ki je dvignila na noge tisoče Slovencev: to je Samire, domnevni Šutarjev krvnik, ki gre danes pred sodnika

V petek predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja.
8. 5. 2026 | 07:10
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPRANA VSEH OČITKOV

Prirejali naj bi prometne nesreče, zdaj zastarala celo oprostilna sodba

Zdenku Žinkoviču in Gregorju Krašnji očitali zavarovalniško goljufijo.
Aleksander Brudar8. 5. 2026 | 07:05
06:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Podjetnik uspešno vodi Aluminij: v Hiši daril tudi pokalna lovorika

Izkušnje je športni direktor Robert Koderman nabiral tudi v futsalu.
8. 5. 2026 | 06:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki