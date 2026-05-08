Razkrivamo, kaj je zdaj s prvoobtoženim v zadevi Šutar – s Sabrijanom Jurkovičem

Preiskava smrti 48-letnega Aleša Šutarja iz Novega mesta je bila polna preobratov in potez, ki mečejo slabo luč na organe pregona. Tako je že dva dni po dogodku preiskovalna sodnica za Sabrijana Jurkoviča iz romskega naselja Mihovica, gre za bratranca zdajšnjega obtoženega Samireja Šiljića. Danes je sicer predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja.

A ko se je v javnosti pojavila fotografija priprtega Jurkoviča, so bili vse glasnejši namigi, da niso odvzeli prostost pravi osebi. Če je torej sprva le ulica sodila, da je za zapahi napačen osumljenec, se je to po zaslišanju več kot 20 prič potrdilo v sodni preiskavi. Tako zunajobravnavnemu senatu, ki se je na novomeški sodniji sestal sredi decembra, ni ostalo drugega, kot da sprejme sklep, da je treba priprtega Sabrijana nemudoma izpustiti na prostost.

Je pa res, da dogodka ni posnela nobena kamera, torej je šlo le za pričanja, ki pa so bila tudi diametralno povsem nasprotna. Odvetnik osumljenega Jurkoviča Milan Krstič nam je včeraj dejal, da ni prejel sklepa, s katerim bi bil končan postopek zoper Sabrijana Jurkoviča, ki je imel prvi status osumljenega. Pričakovati je namreč, da bo postopek zoper njega ustavljen, glede na to, da je dejanja obtožen Šiljić.

»Zadeva zoper osumljenega Sabrijana Jurkoviča je bila po zaključeni preiskavi vrnjena na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, katero pa državnotožilske odločitve še ni sprejelo,« nam je včeraj pojasnila mag. Romana Rački Strmole, predsednica Okrožnega sodišča Novo mesto.

Zdaj Sabrijan Jurkovič ne živi v romskem naselju Mihovica, po naših podatkih naj bi bil v Kerinovem Grmu.