Razkrivamo, kdo je lepa Hrvatica, ki se je ponoči vozila z Denisom Sarkićem

Kot so prvi razkrili hrvaški mediji, poročali pa smo tudi v Slovenskih novicah, je policija v Pulju v petek zvečer med rutinsko kontrolo zaustavila avtomobil, ki ga je s ponarejenim vozniškim dovoljenjem in pod vplivom alkohola vozil 51-letni slovenski državljan. Izkazalo se je, da je bil to Denis Sarkić, starosta stranke SD in njen nekdanji glavni piarovec, trenutno zaposlen kot asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Ta je sporočil, da je Sarkić do zaključka postopka na izrednem dopustu.

Ponarejanje uradnih listin, kamor spada tudi mešetarjenje z vozniško, je na Hrvaškem sicer strogo kaznovano; če bo spoznan za krivega, Sarkića lahko čaka celo do treh let ječe v Lijepi njihovi. Po poročanju hrvaškega časnika 24sata so policisti avtomobil, za volanom katerega je bil Sarkić, ustavili v petek malo pred 22. uro na Šijanski cesti v Pulju. Pri preverjanju vozniškega dovoljenja, ki ga je ta predložil, se je izkazalo, da gre za neveljaven dokument oziroma ponarejeno vozniško dovoljenje, je sporočila istrska policijska uprava. Poleg tega je alkotest pokazal, da je imel v krvi 2,26 promila alkohola. Zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa je bil kaznovan z 2640 evri.

Končal v lisicah

Zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje ponarejanja listin, bo zoper Sarkića podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilcu. Po navedbah portala so ga policisti pridržali, pri čemer naj bi uporabili prisilna sredstva in mu preventivno nadeli lisice. Sarkić, nekdanji predstavnik za odnose z javnostmi Socialnih demokratov (SD) in trenutni asistent evropskega poslanca Nemca, je potrdil incident. »V tem postopku je bilo ugotovljeno, da sem vozil pod vplivom alkohola. Medtem ko postopek pred pristojnimi organi v Republiki Hrvaški še poteka, ne želim dajati dodatnih komentarjev,« je dejal. V objavi na družbenem omrežju X pa je zapisal, da se zaveda resnosti dogodka, ki ga je povzročil z "nepremišljeno vožnjo pod vplivom alkohola". »V postopku s policijo in ostalimi pristojnimi organi RH sodelujem ter bom spoštoval njihove odločitve. Ker postopek v Pulju še poteka, ga ne želim javno komentirati,« je zapisal.

Njegov šef Matjaž Nemec pa je pojasnil, da sta se s Sarkićem dogovorila, da bo ta do konca postopka na izrednem dopustu. To je Sarkić tudi potrdil v objavi na omrežju X. »Trdno sem prepričan, da mora vsakdo, ki stori napako, zanjo tudi odgovarjati. Verjamem, da bodo pristojni organi hitro opravili svoje delo ter da bo gospod Sarkić konstruktivno sodeloval v postopku in sprejel morebitno kazen oziroma posledice svojih dejanj,« je sporočil evropski poslanec.

Na zadnjem sedežu Sarkićevega avta privlačna hrvaška političarka

Po poročanju hrvaških medijev pa Sarkić v avtomobilu ni bil sam. Z njim naj bi bila, poleg brata, še hrvaška lokalna političarka Bojana Puzigaća. Gre za ugledno političarko iz hrvaške socialdemokratske stranke SDP iz istrskega mesteca Buje. Njena politično-poklicna pot se je začela leta 2012, ko je delala kot svetovalka za evropske projekte. Nato je odšla v hrvaški sabor, kjer je bila svetovalka v poslanski skupini SDP, pozneje pa tudi asistentka Predraga Matića v času njegovega mandata v Evropskem parlamentu. Danes je predsednica mestnega sveta v Bujah, zaposlena pa je tudi kot vodja javnega naročanja v zasebnem podjetju.

Puzigaća je potrdila, da je bila v avtomobilu, vendar je zatrdila, da ni vedela, da je bil voznik pod vplivom alkohola oziroma da naj bi imel težave z vozniškim dovoljenjem. Za hrvaške medije je povedala: »Drži, da sem bila potnica na zadnjem sedežu vozila, ki ga je policija ustavila. Nisem vedela niti za alkoholiziranost voznika niti za kakršne koli nepravilnosti v zvezi z njegovim vozniškim dovoljenjem. Policiji sem na njihovo zahtevo posredovala svoje točne osebne podatke in v celoti sodelovala. Vse okoliščine, povezane z voznikom, naj ugotovijo pristojni organi,« je dejala.

Oglejte si fotogalerijo lepe hrvaške političarke:

Bojana Puzigaća je hrvaška političarka iz Buj. FOTO: Instagram/Osebni Arhiv