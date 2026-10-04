Razkrivamo, kdo je prevažal otroka s posebnimi potrebami, ki je ostal zaklenjen v kombiju v Rožni dolini

Pred dnevi smo poročali o primeru 11-letnega otroka s posebnimi potrebami, ki je po jutranjem organiziranem prevozu v šolo ostal sam v zaklenjenem kombiju v Rožni dolini v Ljubljani. Deček bi moral biti skupaj z drugimi otroki odpeljan do šole, a ga voznik po koncu vožnje ni opazil. Vozilo je nato parkiral na domačem dvorišču, otrok pa je ostal zaklenjen v kombiju. Njegov jok in udarjanje po vozilu je zaslišala stanovalka, ki je sprva mislila, da gre za psa, nato pa ugotovila, da zvoki prihajajo iz parkiranega kombija. Ko je pristopila do vozila, ji je deček povedal, da želi v šolo. Poklicala je policijo, otroka pa so nato skozi odprto okno spravili iz kombija. Policija je pozneje potrdila, da otrok ni bil poškodovan, okoliščine dogodka pa še preverja zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zdaj so znane nove podrobnosti o tem, kdo je prevoz izvajal, kakšni postopki veljajo ob zaključku vožnje in kaj je šlo v konkretnem primeru narobe. Mestna občina Ljubljana nam je posredovala odgovore Ljubljanskega potniškega prometa in Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL. Kot pojasnjujejo, je izvajalec organiziranih prevozov LPP, del prevozov pa opravljajo tudi pogodbeni podizvajalci. »LPP v okviru pogodbenega razmerja spremlja izvajanje prevozov, nadzor nad izpolnjevanjem zakonskih pogojev za opravljanje prevozov pa izvajajo pristojni državni nadzorni organi,« so pojasnili.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V konkretnem primeru je prevoz izvajal pogodbeni podizvajalec LPP, podjetje Borger-Gremo. Pri LPP poudarjajo, da imajo izvajalci prevozov vzpostavljene interne postopke, ki določajo ravnanje voznika pri prevzemu in predaji otrok ter ob zaključku vožnje. »Njihov namen je zagotoviti varen prevzem in predajo otrok ter preprečiti, da bi po zaključku prevoza kdo ostal v vozilu.« Podizvajalec ima po njihovih navedbah določeno tudi, da mora voznik po koncu vožnje vozilo pregledati. »Gre za ustrezen varnostni mehanizem, katerega namen je preprečiti, da bi po zaključku prevoza kdo ostal v vozilu, pri čemer je ključno njegovo dosledno in skrbno izvajanje.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Otrok naj bi med vožnjo zaspal

Na vprašanje, ali je bil tak pregled v konkretnem primeru opravljen, so odgovorili: »Pregled vozila ni bil izveden z dovolj visoko stopnjo skrbnosti, zaradi česar voznik otroka v vozilu ni opazil.« Dodali so, da je podizvajalec dogodek nemudoma obravnaval in v skladu s svojimi internimi postopki že sprejel ustrezne ukrepe. Kakšni konkretno so bili ti ukrepi in ali so bili sprejeti tudi proti vozniku, niso pojasnili.

Po dogodku se je pojavila tudi informacija, da naj bi otrok med vožnjo zaspal. To so pri LPP potrdili. »Po informacijah, s katerimi razpolagamo, naj bi otrok med vožnjo zaspal.« Ob tem pa so jasno poudarili, da to na voznikovo dolžnost pregleda vozila ne vpliva. »Ne glede na to pa mora voznik po zaključku vožnje pregledati vozilo in se prepričati, da v njem ni ostal noben potnik. Dejstvo, da je otrok spal, na to obveznost ne vpliva.« MOL je z LPP glede dogodka v stiku že od torka. LPP je takoj po seznanitvi z dogodkom od pogodbenega podizvajalca zahteval pojasnila in preveril okoliščine. »Ugotovljeno je bilo, da pregled vozila ob zaključku vožnje ni bil opravljen tako, kot določajo interni postopki podizvajalca.« Ob tem na občini poudarjajo, da pri podizvajalcih v preteklosti podobnih dogodkov niso zaznali. »Pri nobenem od podizvajalcev v preteklosti nismo zaznali podobnih dogodkov ali drugih primerljivih nepravilnosti pri izvajanju prevozov otrok.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»LPP ne vodi evidence, iz katere bi bilo razvidno, kateri otrok je bil posameznega dne dejansko predan šoli oziroma zavodu, saj za to nima zakonske podlage.« Na Centru Janeza Levca sicer zjutraj otroke prevzema eden od zaposlenih, vendar opozarjajo, da učenci prihajajo na različne načine. »Učenci se vozijo z najrazličnejšimi prevozi – starši, organiziran prevoz s kombiji, z avtobusom –, čemur je nemogoče avtomatično slediti brez uvedbe tehničnih sredstev, kar pa ni zakonito niti humano.« Dodajajo tudi, da je vsak dan po statistikah odsotnih med 10 in 20 odstotki otrok, informacije o odsotnostih pa zjutraj niso vedno takoj zbrane na enem mestu. Policija medtem okoliščine dogodka še preverja. Že po dogodku je potrdila, da preiskuje sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, o vseh okoliščinah pa je obvestila tudi pristojno državno tožilstvo.