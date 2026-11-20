Maturantski izlet naj bi bil eden najlepših spominov na srednješolska leta, a za nekatere dijake očitno ni bilo tako. Potem ko smo na Slovenskih novicah že poročali o nezadovoljstvu posameznih udeležencev maturantskih izletov v organizaciji potovalne agencije Collegium Mondial Travel, se je oglasil še eden od nekdanjih maturantov. V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je brez olepševanja opisal svojo izkušnjo s potovanjem v Grčijo. Njegove navedbe spremljajo tudi fotografije, ki jih je posredoval našemu uredništvu.

Maturantje so spali na tleh. FOTO: Osebni Arhiv

»Cel maturantski izlet je stal 1000 evrov za štiri do pet dni. To je gromozanska številka za Grčijo,« je dejal in dodal, da so bile razmere na potovanju po njegovem mnenju daleč od pričakovanih. Posebej ga je zmotila vožnja z ladjo, kjer naj bi nekateri udeleženci prenočevali kar na tleh. »Spali smo na ladji kot neki brezdomci,« je svojo izkušnjo opisal mladenič. Fotografije, ki jih je posredoval, prikazujejo več ljudi v spalnih vrečah na ladijskih tleh, tudi ob stopnišču in v skupnih prostorih. Na enem od posnetkov je videti celo postavljen šotor, okoli katerega na tleh počivajo številni potniki.

Maturant je opozoril še na ceno ladijske kabine. Kot zatrjuje, so zanjo agenciji doplačali 300 evrov, medtem ko naj bi bila primerljiva kabina ob neposredni rezervaciji pri ladjarju na voljo za približno 200 evrov. Na Collegium Mondial Travel pojasnjujejo, da so cene njihovih potovanj javno objavljene in odvisne od programa, termina, zasedenosti ter vključenih storitev. »Ladijske kabine potnikom na njihovo željo ponudimo, če so na voljo pri ladijskem prevozniku. Njihova razpoložljivost je praviloma zelo omejena, saj so običajno že razprodane,« so zapisali. Konkretne razlike med navedenima cenama kabine v odgovoru niso pojasnili.

Maturantje so spali na tleh. FOTO: Osebni Arhiv

Plesen v kopalnici in nedelujoč tuš

Še ostrejše besede je nekdanji maturant namenil hotelskim nastanitvam. Po njegovih navedbah naj bi bile posamezne sobe v slabem stanju, nekateri dijaki pa naj se zaradi nedelujočih prh več dni sploh ne bi mogli umiti. »Pri veliko ljudeh tuš sploh ni delal in se sploh niso mogli tuširati. Naša vrata se tudi niso dobro zaklenila,« je povedal. Opozoril je še na plesen v kopalnicah in poškodovano hotelsko opremo. Fotografiji, ki ju je pridobilo naše uredništvo, prikazujeta poškodovan predel vratnega podboja ob ključavnici ter kopalnico z izrazitimi temnimi madeži na stenah in ob kadi.

Kopalnica v hotelu. FOTO: Osebni Arhiv

V agenciji zagotavljajo, da od ponudnikov nastanitev pričakujejo spoštovanje dogovorjenih standardov kakovosti. »Če se med potovanjem pojavijo težave z nastanitvijo, jih naša ekipa na destinaciji obravnava sproti in v sodelovanju s hotelom poskrbi za njihovo reševanje,« so zapisali. Dodajajo, da potnikom svetujejo, naj ob prihodu pregledajo sobe, in morebitne pomanjkljivosti nemudoma prijavijo recepciji.

Maturant je bil kritičen tudi do organizacije izleta. Trdi, da so morali na posamezne dogodke prihajati tudi dve uri prezgodaj in nato čakati na žgočem soncu. Obvestila o aktivnostih naj bi pogosto prejemali šele uro pred njihovim začetkom. Posebej je izpostavil dodatna plačila. Po njegovih besedah naj bi morali določene pakete poravnati v gotovini, tudi na avtobusu, pri čemer naj jih na takšen način plačila ne bi pravočasno opozorili. Izrazil je tudi sum, da za posamezna plačila niso prejeli ustreznih računov. Agencija pojasnjuje, da so potniki s cenami fakultativnih programov seznanjeni vnaprej, in se lahko zanje odločijo prostovoljno. Na konkretne očitke glede gotovinskega poslovanja in izdajanja računov se v posredovanem odgovoru ni posebej opredelila.

Vrata hotelske sobe. FOTO: Osebni Arhiv

Dijakinji niso želeli pomagati

Med resnejšimi očitki so tudi navedbe o zdravstveni pomoči na maturantskem izletu. Udeleženec zatrjuje, da so dijaki za prisotnost zdravstvenega osebja plačali, vendar naj bi pomoč zagotavljale študentke medicine, ki po njegovem mnenju niso bile ustrezno pripravljene na vse situacije. Kot primer je navedel sošolko, ki naj bi med izletom močno bruhala. »Sploh ji niso hoteli pomagati, ker je bil to kao njen problem,« je povedal. Dodal je, da so dijaki pričakovali drugačno obravnavo, saj naj bi bila zdravstvena pomoč del plačanih storitev.

Maturantje so spali na tleh. FOTO: Osebni Arhiv

Iz agencije pojasnjujejo, da njihovo ekipo prve pomoči sestavljajo študenti višjih letnikov medicine. »Ekipa nudi prvo pomoč, zagotavlja dodatno podporo ob zdravstvenih težavah, pomaga pri organizaciji obiska zdravstvenih ustanov ter pri komunikaciji s starši, zdravstvenim osebjem in zavarovalnicami,« so zapisali. Ob tem poudarjajo, da zdravniško obravnavo zagotavljajo pristojne zdravstvene ustanove na destinaciji. Konkretnega primera dijakinje, ki naj ne bi prejela pomoči, v odgovoru niso komentirali.

Na Krfu umrla maturantka

Leta 2017 je na maturantskem izletu na grškem Krfu, ki ga je organizirala agencija Collegium Mondial Travel, umrla 18-letna dijakinja ljubljanske Gimnazije Poljane. Zaradi domnevne povzročitve smrti iz malomarnosti je stekel kazenski postopek zoper Klaro Cvenkel, ki je bila tedaj kot študentka medicine vključena v ekipo prve pomoči. Obtožena očitke zavrača, o njeni kazenski odgovornosti pa odloča ljubljansko okrožno sodišče. Nadaljevanje sojenja je razpisano za ponedeljek, 23. novembra, ob 9. uri, ko naj bi se postopek nadaljeval pred sodnikom Markom Češnovarjem.

Klara Cvenkel FOTO: Dejan Javornik

Nekdanji maturant je izpostavil tudi odnos agencije do animatorjev in drugih sodelavcev. Po njegovih besedah naj bi se ti pritoževali nad nizkimi plačili, dijake pa naj bi nagovarjali k sodelovanju pri pridobivanju novih udeležencev maturantskih izletov. Pri agenciji te navedbe zavračajo. Kot pojasnjujejo, predstavitve potovanj izvajajo njihovi koordinatorji oziroma informatorji, dijaki pa lahko sodelujejo kot kontaktne osebe posameznih razredov. »Dijakov za promocijo ali pridobivanje prijav ne plačujemo in jim za to ne zagotavljamo brezplačnih potovanj ali drugih ugodnosti. Takšen sistem smo opustili že pred približno 15 leti,« zagotavljajo.

Kljub očitkom posameznih nekdanjih udeležencev v agenciji poudarjajo, da njihovi podatki kažejo drugačno sliko. »Veseli nas, da rezultati anket potrjujejo pozitivne izkušnje in zadovoljstvo z našimi storitvami, kar potrjuje tudi več kot 96 % zadovoljnih potnikov,« so navedli. Dodajajo, da povratne informacije udeležencev razumejo kot pomemben del zagotavljanja kakovosti potovanj in si prizadevajo za nenehne izboljšave. Nekdanji maturant, ki je javno spregovoril o svoji izkušnji, pa ostaja kritičen. Prepričan je, da bi se s prijatelji ob samostojni organizaciji potovanja imeli bolje, predvsem pa bi zanj odšteli precej manj denarja. »Jaz nikoli ne bi šel še enkrat na ta maturantski izlet,« je sklenil.